台大教授被「查水表」 校方、學生會臉書論戰

台大政治系莫內講座教授蘇宏達2018年11月在臉書批評國立故宮博物院政策，結果一年後遭調查局以違反「社會秩序維護法」函送台北市政府警察局偵辦，遭約談長達一小時。台大校方今天在臉書表達嚴重關切，籲政府勿侵害人民言論自由，台大學生會下午也隨即在臉書表示，蘇宏達的評論非理性討論，言論自由也不應無限上綱，指台大校方對於「言論自由」的標準令人困惑。

台大學生會發布聲明後，引發外界熱議，有不少網友留言「支持學生會」，但也有網友反問，「學生會又有什麼資格決定言論自由範疇了？」也有人說，蘇宏達針對任陳其南的平面媒體專訪提出看法，「應該不算是造謠吧？」

蘇宏達日前在臉書發表「是誰，在封殺台灣人的言論自由？我被政府查水表的親身經歷」文章，表示他曾在臉書批評國立故宮博物院政策，卻被控違反社會秩序維護法，雖已過了社維法追溯期，調查局仍要求警察局約談。

台大今天在臉書聲援蘇宏達，認為官方行為已侵害人民言論自由，並表達嚴重關切，且盼有關單位遵守憲法意旨，確保人民言論自由。

但台大學生會下午也在臉書發文，認為言論自由不應無限上綱、恣意解釋，表示台大校方對「言論自由」的關切標準令人困惑。

台大學生會說，蘇宏達在評論時任故宮院長陳其南的平面媒體專訪時，對於陳的意見多有曲解，且反覆稱陳在進行「消滅故宮的文化大革命」，此舉不是理性討論，且會造成大眾接受片面的資訊而導致誤解，恐怕不屬於言論自由保障的範圍。且反問台大校方，在陳其南的言論受到扭曲時，也不見學校對他聲譽受到攻擊時有同樣的「高度關切」。