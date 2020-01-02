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外交部：台德免試互換駕照正式啟動上路

2020-01-02 17:49聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

外交部指出，我國與德國在去年12月12日簽署「台德互換駕照程序共同意向書」，明載旅居德國的我國國人，只要符合意向書規定的條件，可以免試以我國駕照申換德國駕照。

外交部表示，為增進旅居德國國人的生活便利，外交部與交通部不斷積極推動我國與德國免試互換駕照。我駐德國代表處大使謝志偉與德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）於12月12日在德國柏林完成簽署台德互換駕照的協議簽署。

外交部指出，德國政府在簽署協議後據以修正駕照法規，將我國列入可免試申換德國駕照的名單。德方已於去年12月31日完成相關程序並公布生效，台德免試互換駕照正式啟動上路。

依據意向書規定，赴德國前已持有我國有效小客車普通駕照、且具德國居留六個月以上的身分及設有住所的國人，可備妥相關資料及規費，向德國居住地的地方政府駕照主管機關申請，直接換發德國駕照，無須經過筆試及路考。

外交部表示，德國是繼法國、荷蘭、義大利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞士、愛爾蘭、斯洛伐克、葡萄牙及波蘭之後，第13個與我國相互實施免試換駕照的歐洲國家，使旅歐的國人生活更加便利，也有助深化台歐雙方交流。

外交部並指出，德國為我國在歐洲最大貿易夥伴，雙邊實質交流活絡緊密。台德雙方繼去年8月簽署「陸路運輸合作意向共同宣言」及「道路安全合作意向共同宣言」後，於12月再度簽署「互換駕照程序共同意向書」，充分展現雙方致力發展互利互惠實質關係的意願與成果。

德國駕照外交部

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