黑鷹失事 親民黨時力取消今日選舉活動

一架UH-60M黑鷹直升機今天失事，參謀總長沈一鳴等8名軍士官罹難。對此，親民黨與時代力量皆取消本日選舉活動；宋楚瑜除表達深痛哀悼之意，也至盼總統蔡英文儘速穩定軍令指揮體系，讓國防戰備工作恢復常軌，以安定民心。親民黨發言人張碩文表示，親民黨副總統候選人余湘原訂今天下午台南掃街的競選行程已取。

時代力量黨主席徐永明也表示，時力已暫停輔選行程，表達最沈痛的哀悼，願逝者安息，也希望大家一起為傷者祈福，早日復原、平安康復。至於明日行程是否受影響，兩陣營皆表示，仍在內部討論中。