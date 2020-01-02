願死去的國軍弟兄安息 台灣基進宣布暫停競選行程

UH-60M黑鷹直升機迫降事件，造成8人死亡，5人獲救。台灣基進下午宣布對於不幸痛失國軍英才，台灣基進全體表示最沉痛的哀悼，已儘速通知所有地方黨部，暫停各地競選活動。

「悲痛！」一架空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機，今天上午在新北烏來山區發生事故，造成重大傷亡，參謀總長沈一鳴也不幸罹難。台灣基進新聞輿情部副主任張博洋表示，對於不幸痛失國軍英才，台灣基進全體表達我們最沉痛的哀悼，稍早也已儘速通知所有地方黨部，暫停各地競選活動。