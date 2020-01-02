台大教授蘇宏達遭查水表 調查局聲明：「黑韓也抓」

台大教授蘇宏達因批評故宮的言論，遭調查局依違反社維法函送，並被警方約談，調查局因而遭外界質疑淪為東廠、箝制言論自由；調查局下午發聲明指出，調查局「只查不法，不查水表」，對於假訊息案件一切依法偵辦，不分藍綠，黑韓也照抓。

調查局原訂今天下午2點召開記者會，後來又改為4點半，最後又「因故取消」記者會，改以新聞稿方式說明。至於為何取消？調查局官方回應是，因黑鷹直升機墜毀，事關重大，因此取消記者會。

調查強調，偵辦假訊息不分藍綠，近期有網路及臉書專頁，分別張貼指摘韓粉遊行手持五星旗之不實照片，該局已立案進行溯源清查中。

至於「消滅故宮」假訊息的處理，調查局則分為3點說明： （一）該局於二合一選舉期間，為維護選舉公平性，於108年10月23日（桃園市調查處）接獲民眾反映，網友李偉凡在臉書粉專「村長全國粉絲團」中，發布「民進黨計畫在2025年要消滅故宮」等不實意圖影響選舉訊息，且李偉凡影片已被轉發4百餘次。

（二）經成功溯源後，108年11月14日發現該影片發布者為台大教授蘇宏達，蘇曾就107年故宮博物院院長專訪做評論影片，故宮博物院針對該影片已於108年7月19日在其官方網站澄清為假訊息。

（三）108年12月2日因原案源李偉凡僅轉貼他人論述，故不對李進行查處。惟蘇宏達臉書達8千多追隨者，影片被轉發1萬餘次，經故宮博物院官方網站澄清為假訊息，蘇的行為疑涉嫌違反社會秩序維護法，因非調查局權責範圍，故將相關資料函送台北市政府警察局處理。

調查局指出，該局偵查假訊息案件中，有相當部分屬於民生、國安等假訊息案件，並非僅針對政治性假訊息，例如：（一）臉書用戶「Justin Lee」在臉書社團散播台南水災假訊息。（二）網民「山風」在臉書專頁發表「台南淹大水，連老鼠也是受災戶」事實上，照片來自馬來西亞108年7月6日淹水照。

（三）「徐○彬」在LINE群組散布日本福島核電幅射污染食品已在便利商店流通販售。（四）「新北本土屈公病 國強嶺爆群眾感染 中和烘爐地週邊現在是疫區且已封山消毒臉書」。（五）「李○慧」在臉書散佈蘑菇不能和茄子、小米大黃米一起吃。（六）臉書「吳○沐」散布台南市政府隱匿登革熱疫情影片。（七）「華龍會」臉書發表「把法務部調查局炸掉」等關於國安議題之不實訊息，目前尚在偵辦中。

上述（一）至（六）民生議題不實訊息，經調查後均以涉嫌違反災害防救法、食品衛生管理法及傳染病防治法移送地檢署偵辦。

調查局指出，該局查假訊息案件，是依主管機關、當事人澄清或明顯與事實不符者，才開始進行後續調查及偵辦；例如假冒法務部名義通報執法機關政治難民處理原則等不實訊息，是由法務部公開駁斥該訊息之真實性；臉書散布「中選會主委會叫選票印刷廠在2號蓋章位置印上薄薄的油脂讓章上的紅印泥乾不了成為廢票」，是中央選舉委員會公開澄清實訊息並函請本局調查。