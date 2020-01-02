桃園市立委公辦電視政見會 首場明天登場

距離總統立委大選投票只剩9天，桃園市選舉委員會近日已經委由公所發放選舉公報，並排定辦理立委選舉公辦電視政見會，6個選區分排3、6日兩天舉行，明天先由第2、6與5選區打頭陣，6日則輪到第3、4與1選區候選人發表，每人發表15分鐘，除了安排3家有線電視轉播，也將首度於桃園市選委會Youtube頻道直播，歡迎民眾收看了解候選人政見。

桃園市選委會指出，中選會規定元旦起開始辦理區域立委公辦政見會，考量昨天為元旦國定假日，今天則有計票演練，因此分別排定明天與下周一辦理公辦政見會，各選區時間分別為明天早上10點第2選舉區、下午2點第6選舉區與下午4點第5選舉區，以及下周一6日早上10點為第3選舉區、下午2點第4選舉區、下午4點第1選舉區，地點在選委會一樓會議室。

選委會指出，公辦政見會每名候選人發表15分鐘，規定候選人須在每場次開播前半小時先報到，並抽籤發表順序，最遲得在開播前10分鐘到場，否則視為棄權，至於各區候選人是否會出席政見發表會仍得視明天實際到場狀況。

至於明天與下周一的立委公辦政見會為現場直播，民眾可觀看華視教育台、北桃園113台與北健及南桃園122台，也可上桃園市選委會Youtube官方頻道https://www.youtube.com/channel/UCJuMn2B0VuthBmt0gyAb4OA觀看，用手機、電腦也可了解候選人政見。