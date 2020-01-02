讚韓國瑜不畏抹黑、有俠義氣魄 瓊瑤：你是英雄！

知名作家瓊瑤今發臉書力挺國民黨總統候選人韓國瑜，瓊瑤說，她正在寫一篇《英雄─韓國瑜》。日前台中造勢，下了一天的雨，她看到站在泥濘中等待多時，滿滿的人潮裡，有人哭了，有人笑了，有人又哭又笑，有人歡呼，有人雀躍，更多更多的人狂舞著國旗，她的眼眶也跟著濕了。她心底有個聲音，在堅定的說：「韓國瑜，不論你能不能選上總統，你絕對是個『英雄』！」

瓊瑤說，她的父親是歷史學家陳致平，拿過金鼎獎，寫過《中華通史》，她從小在歷史的薰陶下長大。從歷史中，認識很多英雄，不勝枚舉。

她說，但那些古代英雄，論所處環境的惡劣、面對局勢的複雜、任務挑戰的艱鉅，和今天這位英雄相比，是小巫見大巫，因為現代，人類創造出一種由科技和人為組成的「變形烏賊」，會噴出墨汁染黑你，會用八隻長爪纏住你，每隻長爪都無孔不入，上面還有吸盤，像嗜血的惡魔般吸你的血。這些「變形烏賊」，會鋪天蓋地，從黑暗中撲來，防不勝防。眼前這位真正的英雄，除了要迎戰明處的對手以外，還要面對這些暗中排山倒海的惡魔。他就是「韓國瑜」！

瓊瑤說，她見過一篇報導，韓國瑜的碩士論文寫下畢業後自我期許：「學藝已成，甫將下山步入瀟灑江湖，回首前塵縱然苦多於樂，可是我已走過，我已征服。眺首前程，雖然撲朔迷茫，但是『天下即我心，俠義藏胸襟，殺惡便是善，劍出鬼魂驚』。歸德公子，又何懼之有？」看了這段序文，誰還敢說韓國瑜是草包？

她說，這是一場完全不對等的選舉，對手擁有千軍萬馬，加上那些恐怖的「變形烏賊」。韓國瑜只有那顆「天下即我心，俠義藏胸襟」的氣魄！韓國瑜一步步身不由主走上了總統路，鋪天蓋地的負面新聞，開始無孔不入的抹黑他。造謠和霸凌，簡直無所不用其極。但他是真金，不怕火煉。

她稱讚韓國瑜說的話，庶民聽得懂，也有霹靂手段，有機智的反應能力。有菩薩心腸，關懷弱勢，心中有愛與包容，言行一致。重視教育，他重視下一代的未來。政見犀利，要重啓特偵組，捍衛中華民國。相信他能解開兩岸的僵局，達到和平共存的目標。

瓊瑤呼籲選民支持韓國瑜，總統票投2號韓國瑜及張善政，政黨票投國民黨保住優秀的謝龍介，立委投選區中的國民黨候選人保住立法院過半。