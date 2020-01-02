爆楊蕙如會計師簽證有問題 黃珊珊：政府要相信什麼？

「卡神」楊蕙如網軍案爭議延燒，北市府政風處調查報告出爐，發現台北市體育局補助WTA台灣公開賽勞務採購案，但楊蕙如的易始公司卻在帳目核銷時，發現至少有多筆金額涉嫌發票虛報、浮報等情形，甚至可能有「一票兩報」的狀況。

台北市副市長黃珊珊今天上午出席「台北新象2.0」記者會，會後被問到調查報告內容，黃珊珊表示，自從爭議出來後，北市府進行清查，包括補助款、分擔款，而補助款沒有太大問題。

黃珊珊又說，至於分擔款部分，市府跟主辦單位有特定項目分擔，而按照程序，政府部門驗收時，根據會計師簽證報說某項目花多少錢，再按照合約分擔，因為不可能一張張憑證去比對，政府部門是相信會計師。

黃珊珊表示，發生爭議後，政風處積極主動去調查，發現簽證跟憑證中間有不符狀況，但政風處不是司法機關，只能約訪民間團體，且市府沒有強制處分權，所以相關的憑證，只能靠檢調調查。

不過，黃珊珊強調「原始在我們這邊的驗收是沒問題，只是說，可能有人就像市長講，鑽了那個漏洞」，那漏洞是什麼？以後就是把漏洞補起來，包括北市府作業、驗收，是否只看會計師簽證，但會計師簽證不實，政府要相信什麼？