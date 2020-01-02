親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黑鷹直升機迫降
卡神網軍案延燒
反滲透三讀通過
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

德國「天燈」釀禍？跨年火燒動物園的空降危機空降危機

黑鷹墜機！機上13人8死5生還 參謀總長沈一鳴罹難

爆楊蕙如會計師簽證有問題 黃珊珊：政府要相信什麼？

2020-01-02 13:24聯合報 記者張世杰／台北即時報導

「卡神」楊蕙如網軍案爭議延燒，北市府政風處調查報告出爐，發現台北市體育局補助WTA台灣公開賽勞務採購案，但楊蕙如的易始公司卻在帳目核銷時，發現至少有多筆金額涉嫌發票虛報、浮報等情形，甚至可能有「一票兩報」的狀況。

台北市副市長黃珊珊今天上午出席「台北新象2.0」記者會，會後被問到調查報告內容，黃珊珊表示，自從爭議出來後，北市府進行清查，包括補助款、分擔款，而補助款沒有太大問題。

黃珊珊又說，至於分擔款部分，市府跟主辦單位有特定項目分擔，而按照程序，政府部門驗收時，根據會計師簽證報說某項目花多少錢，再按照合約分擔，因為不可能一張張憑證去比對，政府部門是相信會計師。

黃珊珊表示，發生爭議後，政風處積極主動去調查，發現簽證跟憑證中間有不符狀況，但政風處不是司法機關，只能約訪民間團體，且市府沒有強制處分權，所以相關的憑證，只能靠檢調調查。

不過，黃珊珊強調「原始在我們這邊的驗收是沒問題，只是說，可能有人就像市長講，鑽了那個漏洞」，那漏洞是什麼？以後就是把漏洞補起來，包括北市府作業、驗收，是否只看會計師簽證，但會計師簽證不實，政府要相信什麼？

黃珊珊也說，簽證跟憑證的金額有差距，「簽證是這個數字，憑證只有這些數字，中間有落差」；針對市議員質疑，北市府遭鑽漏洞？黃珊珊表示，政府相信會計師是有執照的，上市櫃公司最後的年報，也是會計師簽證，投資人就是看年報去買股票，那會計師簽證都不能相信，那中華民國要相信什麼？

台北市副市長黃珊珊今天上午出席「台北新象2.0」記者會。記者張世杰／攝影
台北市副市長黃珊珊今天上午出席「台北新象2.0」記者會。記者張世杰／攝影
分享

簽證黃珊珊北市

延伸閱讀

楊蕙如案什麼時函送？ 柯文哲：不會因選舉而壓...

柯市府卡神案報告送檢調 郝龍斌：2年前就該調...

卡神楊蕙如疑三種費用、多項金額浮報 藍營批：...

影／楊蕙如疑鑽漏洞 游錫堃：違法就追究責任

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

陳菊喊客家大團結 支持蔡英文、徐定禎

2020-01-02 14:45

黑鷹失事釀重大傷亡 柯文哲宣布停止輔選行程

2020-01-02 14:44

民進黨全國路口拜票 嘉市王美惠採人海戰術

2020-01-02 14:39

讚韓國瑜不畏抹黑、有俠義氣魄 瓊瑤：你是英雄！

2020-01-02 14:34

台大教授蘇宏達遭查水表 調查局下午記者會說明

2020-01-02 14:12

民進黨支持而勝選市長？ 柯文哲：李豔秋爆料要有證據

2020-01-02 12:39

韓競辦宣布律師扶助團成軍 幫庶民對抗綠色恐怖

2020-01-02 11:28

金門副縣長黃怡凱辦公室驚傳遭入侵 意圖不明

2020-01-02 10:50

熱門文章

搶救迫降黑鷹！空軍證實參謀總長沈一鳴等八人身亡

2020-01-02 14:09

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top