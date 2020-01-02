不分黨團雲林無黨籍17議員 力挺韓國瑜選總統

雲林縣議會誠信聯盟、民意聯盟黨團與副議長蘇俊豪等17位無黨籍議員，今天前往斗南鎮順安宮參拜，並共同簽下連署書，表態支持雲林女婿韓國瑜，呼籲鄉親今年大選要讓韓選贏總統。

蘇俊豪說，今天所有無黨籍議員聯合起來是希望呼籲全台灣、雲林所有鄉親選人不選黨，過去不管藍綠政黨候選人甚至總統，對雲林沒有深入了解，在財政、產業沒有多一點關懷。

他表示，今年難得身為雲林女婿的韓國瑜要參選總統，要寄望雲林未來和發展、翻轉命運得靠這次機會，大家過去可以支持任何縣市候選人選總統，這次難得有雲林人要選百年難得一見，現在是展現雲林最團結、最熱情的時候，一定要給韓國瑜溫暖的支持。

誠信聯盟總召黃文祥說，現任雲林山、海線立委都沒有守護雲林，包括前陣子花生之亂，影響農產品價格，立法院完成「反滲透法」三讀，可見民進黨比白色恐怖更恐怖，大開民主倒退列車，籲請鄉親支持韓國瑜。

民意聯盟總召王又民表示，雲林人一定支持雲林人，雲林是韓國瑜最強的後頭厝，希望韓國瑜當選後，能夠帶動雲林整體經濟發展。