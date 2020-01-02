江永昌、施義芳同站路口拜票 爭取選民支持

新北市第8選區立委候選人江永昌今早與不分區立委候選人施義芳一起在中和區中山路2段、連城路、中和路的五岔路口與民眾揮手拜票，拚勝選連任。江永昌表示，此次配合「2020台灣要贏‧新北站出來」全國同步路口拜票活動，與不分區立委施義芳搭配，2人一同拜票，爭取選民支持。

江永昌說，施義芳是土木技師公會全聯會理事長，2人是在立法院財政委員會的好夥伴，一同審查法案、把關財政、監督政府。另外中和有許多重大建設也會向施義芳委員請益，借重他的土木專業，突破許多困難，順利為中和爭取資源，期盼此次站路口懇請選民支持，能與施義芳互相拉抬選情，一起順利連任

江永昌表示，中和可分為漳和區、南勢區、員山區，此次與施義芳是在漳和區重要路口，而新北市議員張志豪與張維倩分別固守員山區及南勢區的路口，用誠懇態度深深鞠躬向民眾拜票，也希望大量曝光讓選民留下印象。