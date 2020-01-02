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韓競辦宣布律師扶助團成軍 幫庶民對抗綠色恐怖

2020-01-02 11:28聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

韓國瑜競選辦公室上午宣布律師扶助團成軍，民眾不要因為轉傳文章被警方約談就害怕驚慌，可向他們求助，共同對抗不應該有的綠色恐怖。

韓競辦今早舉行「『選舉奧步』108招暨律師扶助團成軍記者會」。韓競辦總發言人王淺秋說，義務律師團今後還會持續擴大規模，如果民眾因為轉傳一張照片、一個立法委員的貼文，就被警方約詢，不要害怕、驚慌，一同對抗不應該有的綠色恐怖。

律師團成員葉慶元表示，最近很多民眾只是轉傳照片或在政治人物臉書回話就收到傳票，這是一個很嚴重的情況，他還接到民眾電話，民眾表示想在某個政治人物臉書留言，但是又很害怕被約談，所以在貼文前還請他先看一看內容。葉慶元說，這就是寒蟬效應，律師團除了提供諮詢，必要時將陪同偵訊、出庭，對抗政府不公不義的作法。

律師團成員陳學驊表示，參加這次活動只是秉持一個理想，民主社會中言論自由是最重要核心價值，雖然現在因為政黨利益的不同，彼此偵防，但如何確保在民主社會，彼此權益都能夠在合理範圍內受到保障，最重要。不管民進黨或誰執政，只要對人民自由言論進行打壓、不當限制，或基於特別利益進行規範，身為法律人，不論藍綠，面對執政者進行不當的利益限制，都應該挺身而出。他說，也許大家現在還沒有感受到影響，但星星之火足以燎原，言論自由一有危險，應該力挺出面，不要到最後，發聲的機會都消失。

律師吳柏宏說，大家都看過很多鄭南榕的新聞，他是民進黨前輩，主張完全的言論自由，而現在民進黨以社會秩序維護法，移送很多轉貼消息、圖片的民眾，蔡英文論文真假、蘇貞昌告別式有沒有摔筆，對公共安寧造成什麼影響？真正對公共安寧有影響的是像重大經濟犯罪，但政府卻沒有積極作為，而是以法律規定箝制所有在野的言論，這是我們不樂見的。律師團站出來是為了替民眾言論自由把關，不希望以後不能討論政治人物的言行、國家機關的公共政策，這對大家都不是好消息，言論被箝制是阻礙國家進步的因素，這是律師團出面的原因。

韓國瑜競選辦公室上午宣布律師扶助團成軍，共同對抗綠色恐怖。記者蔡佩芳/攝影
韓國瑜競選辦公室上午宣布律師扶助團成軍，共同對抗綠色恐怖。記者蔡佩芳/攝影
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民進黨韓國瑜

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