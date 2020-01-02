金門副縣長黃怡凱辦公室驚傳遭入侵 意圖不明

金門副縣長黃怡凱辦公室驚傳遭不明人士入侵，由於正值敏感的選舉期間，引起高度關注，金門縣警局今天上午獲報也立即到場採證，據了解，目前暫時未發現有遺失物品，但因為入侵次數已有2次，入侵的意圖不明，警方目前正調閱監視器，過濾是否有可疑人士進出大樓，全力進行偵辦。

今天上午9點多，金門縣政府辦公大樓引起一陣騷動，原來是副縣長黃怡凱辦公室遭入侵，黃怡凱也立即請政風室向縣警局報案，金門縣警察局長張國雄獲悉後也趕緊到場關切，並指示相關單位偵辦。

副縣長辦公室人員透露，歹徒疑似從副縣長辦公室的右側窗戶入侵，上月30日就發現遭人入侵，但因為沒掉東西，他們並沒報警，今天上午來上班又發現窗戶被人打開入侵，懷疑嫌犯應該是移動窗戶進入，只發現桌上的公文有被移動，辦公桌有腳印，牆壁有明顯手印，但還未發現有東西遺失。

金城分局長李益杰表示，目前刑大的鑑識小組已到場進行採證，不明人士疑似是從副縣長辦公室的右側窗戶入侵，警方目前將調閱周邊監視器釐清是否有可疑人士進出。