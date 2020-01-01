親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反滲透三讀通過
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

李艷秋再揭會議記錄 爆蔡英文稱最後關頭幫柯文哲勝選

香港示威者四處縱火 警方水炮車驅散人群

李艷秋再揭會議記錄 爆蔡英文稱最後關頭幫柯文哲勝選

2020-01-01 19:54聯合報 記者鄭媁／台北即時報導

資深媒體人李艷秋。聯合報系資料照
資深媒體人李艷秋。聯合報系資料照
分享
資深媒體人李艷秋昨在臉書揭露，去在總統官邸一場驚駭莫名的會議，蔡總統提及拔管案。李艷秋今繼續發布續篇，該會議記錄指，蔡英文提及台中市長林佳龍會落選，出意料之外。林佳龍一直認為他會連任，所以沒把盧秀燕當對手。但林的問題是太過自信、無法擺平紅黑兩派。還稱去年台北市選舉，「若非我們在最後關頭幫助柯文哲，他也會落選，那國民黨就全盤大勝了。」

李艷秋公布的會議紀錄指，中研院前院長李遠哲對蔡英文逼宮，並表示，「政府官員是妳任用的，如今出了差錯，應該由妳承擔。現在離下次選舉只剩13個月。最好的辦法是妳宣佈只任一任總統，這樣民進黨就還有機會，而妳也可以放手做些重大的改革。」並提到，「總統還是有些權力，像陳水扁的大赦，就可做到。」

蔡總統回，這兩年任內，真正由她發動的改革只有軍公教年金改革。其他像一例一休、同婚、東奧正名，都是立法院內推出。「對此，我這總統有何辦法？民進黨雖全面執政，但這個總統是最難當的。」但未對特赦一事回應。

李艷秋說，從這篇記錄中看幾件事，蔡英文把民進黨丟的200萬票，一股腦算在立法院通過一例一休和同婚頭上，她自己推動年金改革沒丟半張票，她向獨派院士塞奈，管不動立法院，可是驗證這次反滲透法立法，逕付二讀，限期三讀，完全未經討論強度關山，不就憑藉著立院多數嗎？不就是蔡英文下的令嗎？總統不是擺明向院士撒謊嗎？

李艷秋質疑，蔡認為敗選是候選人的責任，林佳龍沒政績，又得罪地方派系，活該會輸，跟她沒關係。可是今年八月，她卻在台中說，台中看不到有人在做事，台中人應該向林佳龍道歉，明年總統選舉不要選錯人。好厲害的雙面手法，卸責之外，還狂吃林佳龍豆腐，再賞個交通部長，林佳龍不就乖乖臣服了嗎？

李艷秋提到，「若非我們在最後關頭幫助柯文哲，他也會落選」，怎麼幫的？是錢糧支持？還是選務作弊？柯文哲有答應什麼條件？竟然在戰場前線拋棄同志，這是什麼黨？這些問題都不會有答案，答案應該在選民心中。此外，還有院士要赦陳水扁，真為他的智商著急。不過目前獨派都沒有再出來逼宮，蔡英文如果連任，特赦陳水扁作為回報也是應該的。

她也說，這場總統與獨派院士的會談，沒有人民，只有權位，選民們，尤其是中間選民，要讓民進黨繼續全面執政嗎？

會議全文如下：

記總統官邸一場驚駭莫名的會議（續篇）

時間：2018年12月31日10:00～13:35

地點：台北市重慶南路二段蔡總統官邸

出席院士：王xx、王xx、吳xx、李xx、李xx、李xx、李遠哲、李xx、李xx、周xx、陳xx、陳xx、陳xx、黃xx、廖xx......。

第二部：九合一民進黨失敗，蔡英文認為不是她的錯

（承接上篇葉俊榮擅自主張通過管案，導致拔管失敗的議題）

李遠哲：政府官員是妳任用的，如今出了差錯，應該由妳承擔。現在離下次選舉只剩13個月。最好的辦法是妳宣佈只任一任總統，這樣民進黨就還有機會，而妳也可以放手做些重大的改革。

蔡總統：目前在民進黨內我是最大公約數。若我一宣佈放手，整個黨就分崩離析了，更不必說推動改革。我這兩年任內，真正由我發動的改革只有軍公教年金改革。其他像一律一修、（註：原稿錯字，尊重）同婚、東奧正名，都是立法院內推出。一下開了這麼多戰場，難免四面受敵。從上次大選到這次9合一，我們少了200萬張票。一例一休少了100萬張，同婚觸犯了宗教團體，又少了100萬張票。對此我這總統有何辦法？民進黨雖全面執政，但這個總統是最難當的。

像台中市長林佳龍會落選，很出意料之外。林一直認為他會連任，所以沒把盧當對手。但林的問題是什麼：第一太過自信。第二無法擺平紅黑兩派，導致兩派連手打他。第三是用人不當。該用不用，不該用的用，以致政績全無。其實這次台北市選舉，若非我們在最後關頭幫助柯文哲，他也會落選，那國民黨就全盤大勝了。

李xx：妳這總統還是有些權力，像陳水扁的大赦，就可做到。

（紀錄中未記載蔡英文的答覆）

民進黨蔡英文林佳龍柯文哲李艷秋

延伸閱讀

蔡英文：我繼續做總統 讓台灣走向另一次經濟奇...

蔡英文輔選莊競程「有史以來機會最好的一次」

柯文哲酸「裝睡的人不會醒」 陳菊反酸：聲量又...

影／大南方計畫跳過嘉義市？林佳龍：一定會放進...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影／大南方計畫跳過嘉義市？林佳龍：一定會放進去

2020-01-01 17:51

柯市府查卡神案將送檢調 林奕華：凸顯中央無作為

2020-01-01 17:48

李永萍針對黑函進行提告 賴品妤嗆：到底多怕文宣內容

2020-01-01 17:48

柯文哲談卡神楊蕙如案 明天上班會移送檢調追查

2020-01-01 16:18

退輔會主委馮世寬主持榮家元旦升旗 高呼中華民國萬歲

2020-01-01 16:15

國民黨開「被查水表」記者會 賴清德：拿出有力的證據

2020-01-01 16:13

影／昨轉頭離去讓黃敏惠掉淚 林佳龍：事後有再連絡

2020-01-01 15:45

影／查到了！楊蕙如鑽法律漏洞 柯文哲：明天移送檢調

2020-01-01 15:02

觀光局升格未兌現 學者：讓人失望

2020-01-01 13:07

「卡神」楊蕙如補助案 柯文哲爆：鑽漏洞

2020-01-01 12:03

不再喊九二共識？張善政怒回：九二共識非一國兩制

2020-01-01 11:48

脫口總統投宋楚瑜 郭台銘：這局我想讓大家自由

2020-01-01 10:56

觀光局升格觀光署卡關 草案需重送立院

2020-01-01 10:18

影／宋郭升旗齊批反滲透法 「新威權體制復辟」

2020-01-01 09:34

總統府前升旗 蔡英文總統和電音三太子「擊掌」

2020-01-01 08:54

總統府前升旗典禮 柯文哲與蔡英文沒有互動

2020-01-01 08:06

新聞眼／財政弱勢縣市 要一個公平補助

2020-01-01 01:13

「嘉市鐵路高架化」動土…黃敏惠爭經費 林佳龍掉頭走

2020-01-01 01:09

無視24萬人連署 礦業法確定歸零

2020-01-01 00:51

「查水表」非單純案件 台大教授爆：這是有意識的恫嚇

2020-01-01 00:45

冷眼集／調查局淪東廠 戒嚴幽靈復活？

2020-01-01 00:41

綠執政後激增…偵辦散布謠言 近3年逾200件

2020-01-01 00:32

調查局：蘇宏達涉社維法散布謠言 函北警處理

2020-01-01 00:28

台大教授蘇宏達被「查水表」 嘆誰在封殺言論自由？

2020-01-01 00:24

【即時短評】教授被查水表 蔡總統做這事也要關3天？

2019-12-31 22:21

影／反擊大陸酸民留言 波特王：面對台灣有總統的事實

2019-12-31 20:25

礦業法修法立院本屆未完成 管碧玲：致歉反省

2019-12-31 20:02

國安局台北工作站履傳軍警酒後鬧事 邱國正怒撤換站長

2019-12-31 19:43

環團：反滲透法過了 礦業法修法卻歸零

2019-12-31 19:31

【即時短評】民進黨各縣市大撒幣 為何黃敏惠卻落淚？

2019-12-31 19:30

李艷秋揭會議記錄 爆蔡英文官邸談管案原想開除葉俊榮

2019-12-31 16:56

【重磅快評】台大教授被查水表 恰恰說明反滲透法的可怖

2019-12-31 16:29

「吃毒無罪」風波再延燒 雲林藍綠接連互告

2019-12-31 16:25

蔡總統臉書宣傳明年上路四大新制

2019-12-31 15:53

駁遭影片抹黑 屏東議長周典論嗆「怎麼和蘇家班比錢」

2019-12-31 14:51

扁時期承諾鐵路高架零自籌款？林佳龍掉頭、黃敏惠落淚

2019-12-31 14:48

韓國瑜台中晚會超時競選？中市選委會：尚未收到檢舉

2019-12-30 11:31

高嘉瑜開演唱會未唱已燒聲 王世堅將拉小提琴

2019-12-29 14:16

影/決定選舉勝負關鍵 柯文哲：討厭民進黨或討厭國瑜黨

2019-12-29 11:56
看更多

熱門文章

總統府元旦升旗到一半 網紅大鬧：韓國瑜是騙子！

2020-01-01 07:49

張善政博士學位變「學士」 民眾看選舉公報霧煞煞

2020-01-01 15:53

選舉公報上張善政的碩博士學歷在那裡？ 原來在經歷欄

2020-01-01 16:17

轉貼立委質詢影片也被警約詢 民眾淚訴：我真的很害怕

2020-01-01 12:01

「卡神」楊蕙如補助案 柯文哲爆：鑽漏洞

2020-01-01 12:03

揮別2019 韓國瑜陪高雄市民跨年倒數

2020-01-01 00:09

韓國瑜選市長給第一桶金500萬？ 郭台銘：不記得了

2020-01-01 10:41

韓國瑜台南元旦升旗 謝龍介宣布：實到16888人

2020-01-01 09:41

選前被控發黑函 賴品妤文宣遭警方查扣

2020-01-01 13:54

「反滲透法」通過 江蘇台青：連家都沒辦法回了

2019-12-31 22:04

台商拚自保 宗教界用選票怒吼 台生：家都回不了

2020-01-01 00:23

影／府前升旗朱帶隊扮母雞 汪志冰穿H外套被阻怒爆口角

2020-01-01 09:29

反滲透法34天三讀 最重判無期徒刑 法界批空白授權

2020-01-01 00:50

影／查到了！楊蕙如鑽法律漏洞 柯文哲：明天移送檢調

2020-01-01 15:02

不挺自己人反支持傅崐萁 張善政秒動怒：要講100遍嗎

2020-01-01 14:15

與宋楚瑜升旗不與柯同台？郭台銘：我有我的選擇

2020-01-01 07:58

反滲透法三讀通過 陸學者：對台灣民眾傷害毫不留餘地

2019-12-31 21:50

查水表時代全面來臨？反滲透法過關 以後把你當匪諜辦？

2020-01-01 09:00

若當選總統 韓國瑜：重新研究有無立「反滲透法」必要

2019-12-31 22:32

「查水表」非單純案件 台大教授爆：這是有意識的恫嚇

2020-01-01 00:45

反滲透法三讀 宋楚瑜怒轟：極權專制體系復辟

2019-12-31 21:23

李佳芬結束澳洲訪問返國

2019-12-31 22:32

反滲透法過關 馬英九：說不定下一個被約詢就是我

2020-01-01 09:00

被控檢舉文宣謊稱黑函 李永萍將對賴品妤提告

2020-01-01 13:54

賴清德：選舉以來只有蔡英文在提政見

2020-01-01 12:45

「反滲透法」三讀通過 台企聯：強烈抗議和譴責

2019-12-31 21:23

民進黨全面執政？ 柯文哲向知識分子喊話：你凍誒條？

2020-01-01 12:43

韓國瑜痛批民進黨沒出息 喊話台南大翻轉讓全世界嚇到

2020-01-01 13:01

說好的相約呢？洪秀柱一早健走被韓國瑜放鴿子

2020-01-01 10:35

「嘉市鐵路高架化」動土…黃敏惠爭經費 林佳龍掉頭走

2020-01-01 01:09

脫口總統投宋楚瑜 郭台銘：這局我想讓大家自由

2020-01-01 10:56

韓國瑜台南喊不相信邪惡會戰勝光明 韓粉激動下跪暈厥

2020-01-01 12:08

柯文哲談卡神楊蕙如案 明天上班會移送檢調追查

2020-01-01 16:18

韓國瑜元旦升旗好多「金句」 支持者激動喊凍蒜

2020-01-01 11:19

李艷秋再揭會議記錄 爆蔡英文稱最後關頭幫柯文哲勝選

2020-01-01 19:54

影／韓國瑜來台南參加升旗 黃偉哲：這是好事

2020-01-01 07:52

韓國瑜：2020是台灣崛起的一年 新的一年需要新的總統

2020-01-01 00:24

觀察站／輾壓式立法 上回服貿半分鐘 這回沒給半秒鐘

2020-01-01 00:39

【重磅快評】蔡政府拿反滲透法嚇人？社維法就夠用了

2020-01-01 09:31

國台辦重批反滲透法 蔡英文：解鈴還要繫鈴人

2020-01-01 09:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top