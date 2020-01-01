李艷秋再揭會議記錄 爆蔡英文稱最後關頭幫柯文哲勝選

資深媒體人李艷秋。聯合報系資料照 分享 facebook 資深媒體人李艷秋昨在臉書揭露，去在總統官邸一場驚駭莫名的會議，蔡總統提及拔管案。李艷秋今繼續發布續篇，該會議記錄指，蔡英文提及台中市長林佳龍會落選，出意料之外。林佳龍一直認為他會連任，所以沒把盧秀燕當對手。但林的問題是太過自信、無法擺平紅黑兩派。還稱去年台北市選舉，「若非我們在最後關頭幫助柯文哲，他也會落選，那國民黨就全盤大勝了。」

李艷秋公布的會議紀錄指，中研院前院長李遠哲對蔡英文逼宮，並表示，「政府官員是妳任用的，如今出了差錯，應該由妳承擔。現在離下次選舉只剩13個月。最好的辦法是妳宣佈只任一任總統，這樣民進黨就還有機會，而妳也可以放手做些重大的改革。」並提到，「總統還是有些權力，像陳水扁的大赦，就可做到。」

蔡總統回，這兩年任內，真正由她發動的改革只有軍公教年金改革。其他像一例一休、同婚、東奧正名，都是立法院內推出。「對此，我這總統有何辦法？民進黨雖全面執政，但這個總統是最難當的。」但未對特赦一事回應。

李艷秋說，從這篇記錄中看幾件事，蔡英文把民進黨丟的200萬票，一股腦算在立法院通過一例一休和同婚頭上，她自己推動年金改革沒丟半張票，她向獨派院士塞奈，管不動立法院，可是驗證這次反滲透法立法，逕付二讀，限期三讀，完全未經討論強度關山，不就憑藉著立院多數嗎？不就是蔡英文下的令嗎？總統不是擺明向院士撒謊嗎？

李艷秋質疑，蔡認為敗選是候選人的責任，林佳龍沒政績，又得罪地方派系，活該會輸，跟她沒關係。可是今年八月，她卻在台中說，台中看不到有人在做事，台中人應該向林佳龍道歉，明年總統選舉不要選錯人。好厲害的雙面手法，卸責之外，還狂吃林佳龍豆腐，再賞個交通部長，林佳龍不就乖乖臣服了嗎？

李艷秋提到，「若非我們在最後關頭幫助柯文哲，他也會落選」，怎麼幫的？是錢糧支持？還是選務作弊？柯文哲有答應什麼條件？竟然在戰場前線拋棄同志，這是什麼黨？這些問題都不會有答案，答案應該在選民心中。此外，還有院士要赦陳水扁，真為他的智商著急。不過目前獨派都沒有再出來逼宮，蔡英文如果連任，特赦陳水扁作為回報也是應該的。

她也說，這場總統與獨派院士的會談，沒有人民，只有權位，選民們，尤其是中間選民，要讓民進黨繼續全面執政嗎？