李永萍針對黑函進行提告 賴品妤嗆：到底多怕文宣內容

民進黨第12選區立委候選人賴品妤，新年第一天就指稱選舉文宣遭對手國民黨立委候選人李永萍團隊惡意檢舉成為「黑函」，李永萍除了早上回應此事外，下午又再度召開記者會，呼籲賴團隊撤下文宣，否則明天早上將按鈴申告賴品妤及所有協助傳播不實行為者。

李永萍表示，賴品妤所印製的文宣內容充斥不實指控與錯誤訊息，意圖混淆視聽並抹黑，這不僅是民進黨新潮流網軍暗黑戰法的一貫手法，且已涉及選罷法中「意圖使他人不當選」等相關法令。

為維護選區的善良選風，並杜絕假消息、假新聞遭惡意操作，或透過網絡與媒體流傳造成二度傷害，李永萍明早將會同律師，一同前往地檢署按鈴申告賴品妤及所有協助傳播不實行為者。

李永萍說， 賴品妤陣營已違反公職人員選舉罷免法第104條，違反選罷法意圖使候選人不當選罪、刑法第310條加重誹謗罪及 刑法第313條散布流言損害他人信用罪。

李永萍呼籲，不只是賴品妤本人及其團隊，只要在社群媒體或透過媒介幫忙散播、轉貼文宣內容者，抑或是名嘴在電視節目傳播這些不實訊息，都將片段側錄一併提告，「請大家不要輕易以身試法。」

另外，李也警告，1月3日賴品妤與民進黨及新潮流派系將在汐止舉辦造勢活動，所以為她站台的人，不論職位，「敬告這些人不要以身試法，我會全程側錄」，若站台輔選的人繼續傳播這些內容，將以共犯及幫助犯的身份做提告。

即便是工讀生，明知道這不是事實，還繼續幫忙賴品妤團隊宣傳、散發文宣內容，同樣也會被提告，李說，不止提告，她還會去調查局立案。

對此，賴品妤表示，「違不違法不是李永萍女士說了算，如果要提告就法院上見」，李永萍不斷提到，不止她本人，只要任何協助散發，包含網路留言、Line轉傳，甚至連「新聞媒體」也都要提告。

不僅如此，還恐嚇要參加1月3日晚會的來賓通通都有可能被牽連涉案，賴品妤痛批，用要脅提告來對待所有人，「李女士您到底有多害怕這份文宣內容？」賴表示，她不可能會退縮，只要李提告她也會有相應法律行動。