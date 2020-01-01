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柯市府查卡神案將送檢調 林奕華：凸顯中央無作為

2020-01-01 17:48聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市長柯文哲今於台南指出，北市府政風處調查「卡神」楊蕙如案報告出爐，結論就是楊鑽法律漏洞，資料會全部交給檢調追查；對此，國民黨北市立委第六選區候選人林奕華今天下午由副總統候選人張善政陪同到光華商場拜票，林表示，柯是在做該做的事，政府本就要揪出不法，對柯算加分，北市府此舉也凸顯中央政府毫無作為。

林奕華表示，楊蕙如向北市府跟中央都有申請經費，政府基於職責，本就該了解申報是否確實，柯文哲做了應該做的事，中央政府是否也該查一下楊申報有無落實，要同步做，了解楊蕙如有無把經費用在該用的地方。

林奕華也說，楊蕙如案會已引起公憤，拿政府經費、操作網軍，民眾都很關注，政府本就要揪出不法、不當的地方，柯文哲這次的行動算加分，北市府現在等於也凸顯中央毫無作為。

林奕華由張善政陪同到光華商場拜票，張善政還話家常向林奕華說他缺東西都會來光華商場買；兩人也逛3C產品攤位，與民眾、店員互動。

林奕華說，張善政今天行程滿滿，都在幫候選人輔選，她特別挑光華商場，因為張有科技專長，尤其對新創領域很在行，盼藉此讓年輕人看到張、貼近年輕人需求。

針對元旦新年期許，林奕華則說，她希望政黨能良性競爭，不希望像昨天反滲透法被選舉操作，在立院沒兼顧程序正義，「民主不應再發生倒退情形」，為了這國家，不要讓選舉至上，否則選民無法接受，因此民進黨此舉反而會讓選舉不利。

國民黨北市立委第六選區候選人林奕華今天下午由副總統候選人張善政陪同到光華商場拜票...
國民黨北市立委第六選區候選人林奕華今天下午由副總統候選人張善政陪同到光華商場拜票。記者翁浩然／攝影
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國民黨北市立委第六選區候選人林奕華今天下午由副總統候選人張善政陪同到光華商場拜票...
國民黨北市立委第六選區候選人林奕華今天下午由副總統候選人張善政陪同到光華商場拜票。記者翁浩然／攝影
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林奕華北市張善政

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