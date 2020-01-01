親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反滲透三讀通過
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

當成樂器裝箱離境？日產前董座到底如何逃出日本

選舉公報上張善政的碩博士學歷在哪？ 民眾看得霧煞煞

退輔會主委馮世寬主持榮家元旦升旗 高呼中華民國萬歲

2020-01-01 16:15聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

退輔會今天表示，退輔會主馮世寬在元旦清晨前往中彰榮家，主持元旦升旗儀式，與榮民長輩齊唱國歌、國旗歌及愛國歌曲，並向長輩拜早年，同時高呼「中華民國萬歲」。

退輔會表示，中彰榮家為慶祝中華民國109年元旦，今天上午7時30分在榮家的中正堂前廣場舉辦升旗典禮及新春團拜活動，馮世寬親自主持，與長輩們齊唱國歌、國旗歌及愛國歌曲，並向長輩拜早年。榮民對於馮世寬抵達感到驚訝與高興，在升旗典禮後合影時，紛紛對馮世寬說「主委，辛苦了」！

退輔會說，與會榮民一早就穿戴榮民榮眷基金會提的國旗圍巾及毛線帽，主動前往中正堂前等待升旗典禮，榮家也準備小國旗於現場發送。為了迎接新的一年，榮家也邀請到基督教真善美協會的姊妹弟兄們40餘人，領唱國歌、國旗歌及愛國歌曲大合唱。

馮世寬致詞時表示，很榮幸在開國109年的第一天來到中彰榮家與長輩們為我們的國家慶生，榮民前輩們昔日半生戎馬保國衛民，沒有榮民前輩的犧牲，就沒有今天繁榮的社會，我們更無法穩定的成長。馮世寬致詞間激動地帶領榮民高呼「中華民國萬歲」！

馮世寬說，最近他頒發補助清寒榮民子女獎助學金，讓優秀榮眷子女有機會出國深造。而讓他真正感動的是，這些獎助學金的來源是由許多生活清苦的榮民將畢生的積蓄捐給榮民榮眷基金會，再由基金會運作用來濟助貧困榮民榮眷及社會弱勢族群等，「榮民」不但為國家奉獻青春歲月、生命，善行義舉更為社會樹立典範。

榮家主任王正表示，對馮世寬親臨榮家主持升旗典禮，同時帶來春節加菜金及防寒、美觀實用的國旗圍巾與毛線帽禮物，溫暖榮民長輩的身心，他特別表示感謝。

退輔會今天表示，退輔會主馮世寬在元旦清晨前往中彰榮家，主持元旦升旗儀式，與榮民長...
退輔會今天表示，退輔會主馮世寬在元旦清晨前往中彰榮家，主持元旦升旗儀式，與榮民長輩齊唱國歌、國旗歌及愛國歌曲，並向長輩拜早年，同時高呼「中華民國萬歲」。圖／退輔會提供
分享
退輔會今天表示，退輔會主馮世寬在元旦清晨前往中彰榮家，主持元旦升旗儀式，與榮民長...
退輔會今天表示，退輔會主馮世寬在元旦清晨前往中彰榮家，主持元旦升旗儀式，與榮民長輩齊唱國歌、國旗歌及愛國歌曲，並向長輩拜早年，同時高呼「中華民國萬歲」。圖／退輔會提供
分享

榮民馮世寬國歌

延伸閱讀

25年來首次 駐菲代表處元旦升旗移師蘇比克灣

馬紹章：中華民國台灣化 使兩岸關係愈來愈難處...

嘉義市元旦升旗 數千民眾高喊「中華民國萬歲」

影／韓國瑜參加高雄世運場館元旦升旗 高喊中華...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

國民黨開「被查水表」記者會 賴清德：拿出有力的證據

2020-01-01 16:13

影／昨轉頭離去讓黃敏惠掉淚 林佳龍：事後有再連絡

2020-01-01 15:45

觀光局升格未兌現 學者：讓人失望

2020-01-01 13:07

「卡神」楊蕙如補助案 柯文哲爆：鑽漏洞

2020-01-01 12:03

不再喊九二共識？張善政怒回：九二共識非一國兩制

2020-01-01 11:48

脫口總統投宋楚瑜 郭台銘：這局我想讓大家自由

2020-01-01 10:56

觀光局升格觀光署卡關 草案需重送立院

2020-01-01 10:18

影／宋郭升旗齊批反滲透法 「新威權體制復辟」

2020-01-01 09:34

總統府前升旗 蔡英文總統和電音三太子「擊掌」

2020-01-01 08:54

總統府前升旗典禮 柯文哲與蔡英文沒有互動

2020-01-01 08:06

新聞眼／財政弱勢縣市 要一個公平補助

2020-01-01 01:13

「嘉市鐵路高架化」動土…黃敏惠爭經費 林佳龍掉頭走

2020-01-01 01:09

無視24萬人連署 礦業法確定歸零

2020-01-01 00:51

「查水表」非單純案件 台大教授爆：這是有意識的恫嚇

2020-01-01 00:45

冷眼集／調查局淪東廠 戒嚴幽靈復活？

2020-01-01 00:41

綠執政後激增…偵辦散布謠言 近3年逾200件

2020-01-01 00:32

調查局：蘇宏達涉社維法散布謠言 函北警處理

2020-01-01 00:28

台大教授蘇宏達被「查水表」 嘆誰在封殺言論自由？

2020-01-01 00:24

【即時短評】教授被查水表 蔡總統做這事也要關3天？

2019-12-31 22:21

影／反擊大陸酸民留言 波特王：面對台灣有總統的事實

2019-12-31 20:25

礦業法修法立院本屆未完成 管碧玲：致歉反省

2019-12-31 20:02

國安局台北工作站履傳軍警酒後鬧事 邱國正怒撤換站長

2019-12-31 19:43

環團：反滲透法過了 礦業法修法卻歸零

2019-12-31 19:31

【即時短評】民進黨各縣市大撒幣 為何黃敏惠卻落淚？

2019-12-31 19:30

李艷秋揭會議記錄 爆蔡英文官邸談管案原想開除葉俊榮

2019-12-31 16:56

【重磅快評】台大教授被查水表 恰恰說明反滲透法的可怖

2019-12-31 16:29

「吃毒無罪」風波再延燒 雲林藍綠接連互告

2019-12-31 16:25

蔡總統臉書宣傳明年上路四大新制

2019-12-31 15:53

駁遭影片抹黑 屏東議長周典論嗆「怎麼和蘇家班比錢」

2019-12-31 14:51

扁時期承諾鐵路高架零自籌款？林佳龍掉頭、黃敏惠落淚

2019-12-31 14:48

馬紹爾1月選出新總統 外交部：續加強雙邊關係

2019-12-31 13:59

蔡總統：國民黨對九二共識的解釋與現實脫節

2019-12-31 13:34

民粹襲來？席捲全球的民粹主義早已籠罩台灣

2019-12-31 12:30

檔案徵集開放有成 政治檔案長度逾2410公尺

2019-12-31 12:25

處理部屬酒醉鬧事不妥 國安局台北站長被拔

2019-12-31 12:12

韓國瑜台中晚會超時競選？中市選委會：尚未收到檢舉

2019-12-30 11:31

高嘉瑜開演唱會未唱已燒聲 王世堅將拉小提琴

2019-12-29 14:16

影/決定選舉勝負關鍵 柯文哲：討厭民進黨或討厭國瑜黨

2019-12-29 11:56

宋：並非要拆誰的台 而是希望喚回國民黨

2019-12-28 11:22
看更多

熱門文章

總統府元旦升旗到一半 網紅大鬧：韓國瑜是騙子！

2020-01-01 07:49

「卡神」楊蕙如補助案 柯文哲爆：鑽漏洞

2020-01-01 12:03

反滲透法三讀通過 大師鏈5點譴責：放棄台灣市場

2019-12-31 19:53

轉貼立委質詢影片也被警約詢 民眾淚訴：我真的很害怕

2020-01-01 12:01

揮別2019 韓國瑜陪高雄市民跨年倒數

2020-01-01 00:09

韓國瑜選市長給第一桶金500萬？ 郭台銘：不記得了

2020-01-01 10:41

選前被控發黑函 賴品妤文宣遭警方查扣

2020-01-01 13:54

韓國瑜台南元旦升旗 謝龍介宣布：實到16888人

2020-01-01 09:41

「反滲透法」通過 江蘇台青：連家都沒辦法回了

2019-12-31 22:04

選舉公報上張善政的碩博士學歷在那裡？ 原來在經歷欄

2020-01-01 16:17

張善政博士學位變「學士」 民眾看選舉公報霧煞煞

2020-01-01 15:53

影／府前升旗朱帶隊扮母雞 汪志冰穿H外套被阻怒爆口角

2020-01-01 09:29

台商拚自保 宗教界用選票怒吼 台生：家都回不了

2020-01-01 00:23

反滲透法三讀通過 郭台銘：願義務提供律師團

2019-12-31 17:41

反滲透法34天三讀 最重判無期徒刑 法界批空白授權

2020-01-01 00:50

反滲透法三讀通過 陸學者：對台灣民眾傷害毫不留餘地

2019-12-31 21:50

若當選總統 韓國瑜：重新研究有無立「反滲透法」必要

2019-12-31 22:32

與宋楚瑜升旗不與柯同台？郭台銘：我有我的選擇

2020-01-01 07:58

查水表時代全面來臨？反滲透法過關 以後把你當匪諜辦？

2020-01-01 09:00

「查水表」非單純案件 台大教授爆：這是有意識的恫嚇

2020-01-01 00:45

反滲透法三讀 宋楚瑜怒轟：極權專制體系復辟

2019-12-31 21:23

李佳芬結束澳洲訪問返國

2019-12-31 22:32

影／查到了！楊蕙如鑽法律漏洞 柯文哲：明天移送檢調

2020-01-01 15:02

反滲透法過關 馬英九：說不定下一個被約詢就是我

2020-01-01 09:00

呂秀蓮：反滲透法沒照正常程序 內容恐導致人人自危

2019-12-31 18:55

「反滲透法」三讀通過 台企聯：強烈抗議和譴責

2019-12-31 21:23

民進黨駁斥李婉鈺「偽造資訊、混淆視聽」 要求道歉

2019-12-31 20:04

賴清德：選舉以來只有蔡英文在提政見

2020-01-01 12:45

「嘉市鐵路高架化」動土…黃敏惠爭經費 林佳龍掉頭走

2020-01-01 01:09

【即時短評】民進黨各縣市大撒幣 為何黃敏惠卻落淚？

2019-12-31 19:30

被控檢舉文宣謊稱黑函 李永萍將對賴品妤提告

2020-01-01 13:54

脫口總統投宋楚瑜 郭台銘：這局我想讓大家自由

2020-01-01 10:56

說好的相約呢？洪秀柱一早健走被韓國瑜放鴿子

2020-01-01 10:35

民進黨全面執政？ 柯文哲向知識分子喊話：你凍誒條？

2020-01-01 12:43

韓國瑜元旦升旗好多「金句」 支持者激動喊凍蒜

2020-01-01 11:19

不挺自己人反支持傅崐萁 張善政秒動怒：要講100遍嗎

2020-01-01 14:15

韓國瑜台南喊不相信邪惡會戰勝光明 韓粉激動下跪暈厥

2020-01-01 12:08

韓國瑜：2020是台灣崛起的一年 新的一年需要新的總統

2020-01-01 00:24

影／韓國瑜來台南參加升旗 黃偉哲：這是好事

2020-01-01 07:52

觀察站／輾壓式立法 上回服貿半分鐘 這回沒給半秒鐘

2020-01-01 00:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top