退輔會主委馮世寬主持榮家元旦升旗 高呼中華民國萬歲

退輔會今天表示，退輔會主馮世寬在元旦清晨前往中彰榮家，主持元旦升旗儀式，與榮民長輩齊唱國歌、國旗歌及愛國歌曲，並向長輩拜早年，同時高呼「中華民國萬歲」。

退輔會表示，中彰榮家為慶祝中華民國109年元旦，今天上午7時30分在榮家的中正堂前廣場舉辦升旗典禮及新春團拜活動，馮世寬親自主持，與長輩們齊唱國歌、國旗歌及愛國歌曲，並向長輩拜早年。榮民對於馮世寬抵達感到驚訝與高興，在升旗典禮後合影時，紛紛對馮世寬說「主委，辛苦了」！

退輔會說，與會榮民一早就穿戴榮民榮眷基金會提的國旗圍巾及毛線帽，主動前往中正堂前等待升旗典禮，榮家也準備小國旗於現場發送。為了迎接新的一年，榮家也邀請到基督教真善美協會的姊妹弟兄們40餘人，領唱國歌、國旗歌及愛國歌曲大合唱。

馮世寬致詞時表示，很榮幸在開國109年的第一天來到中彰榮家與長輩們為我們的國家慶生，榮民前輩們昔日半生戎馬保國衛民，沒有榮民前輩的犧牲，就沒有今天繁榮的社會，我們更無法穩定的成長。馮世寬致詞間激動地帶領榮民高呼「中華民國萬歲」！

馮世寬說，最近他頒發補助清寒榮民子女獎助學金，讓優秀榮眷子女有機會出國深造。而讓他真正感動的是，這些獎助學金的來源是由許多生活清苦的榮民將畢生的積蓄捐給榮民榮眷基金會，再由基金會運作用來濟助貧困榮民榮眷及社會弱勢族群等，「榮民」不但為國家奉獻青春歲月、生命，善行義舉更為社會樹立典範。