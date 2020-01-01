國民黨開「被查水表」記者會 賴清德：拿出有力的證據

賴清德表示，國民黨要做這樣的指控，一定要拿出有力的證據。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook 台大教授蘇宏達臉書關切故宮南院疑雲遭警方約談「查水表」，國民黨今天召開「OMG！我被約談了」、「沈痛！反滲透法帶台灣走回戒嚴！」兩場記者會，找來其他「被查水表」的民眾現身說法，對於記者會，賴清德回應，國民黨做這樣的指控非常嚴重，一定要拿有力的證據。

賴清德表示，這樣的指控非常嚴重，過去在台灣是發生在國民黨執政時代，或是現在發生在中國大陸，如果說在民主時代，國民黨要做這樣的指控，一定要拿出有力的證據，他相信行政院相關部會一定會予以合適的說明。