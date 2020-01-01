「卡神」楊蕙如補助案 柯文哲爆：鑽漏洞

台灣民眾黨主席柯文哲上午舉行「2020台北重開機，元旦記者會」。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook 「卡神」楊蕙如疑似涉嫌養網軍帶風向，引發爭議，藍營近日來不斷追查楊蕙如的金流，發現楊蕙如所屬的易始公司，在2016年2月至2018年1月間，總計取得11個政府標案，其中台北市政府就有5案，台北市長柯文哲曾在議場承諾，10天內，政風處調查報告就會出爐。

柯文哲今透露，「報告一個好消息」，政風處的楊蕙如調查案，「我已經蓋章、送出來了」，明天記得和議會討，結論就是鑽法律漏洞。

媒體追問，所以是指楊蕙如鑽法律漏洞嗎？柯文哲說「對啊」。

柯文哲解釋，因為一個案子可以分別和北市府、中央申請錢，沒有人看到全貌，她是用會計師簽證(報帳)，但我們沒有去看原始憑證，所以一張發票可以報兩個地方，只要是和會計師合作的話。

柯文哲強調，全案將移送檢調，「我也沒有需要去包庇誰」，他非常清楚公務員不會犯法，但是這系統是有漏洞的 。所以是誰犯法？柯文哲不願多談，講說全案就是移送檢調去做調查，另已下令副市長黃珊珊負責。

柯文哲說，昨天跨年之前還在弄那個公文，明天正常上班，公文就會移送出去，我們會移送檢調。