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韓國瑜元旦升旗好多「金句」 支持者激動喊凍蒜

2020-01-01 11:19聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜今天上午到台南參加元旦升旗典禮，韓國瑜在致詞時轟台灣政治出了問題，就像昨天通過反滲透法，每個台灣人民隨時脖子上都綁著炸彈，遙控器在執政黨手上，要誰引爆就引爆，真是太可怕了。

韓國瑜說，他很感慨，台灣人這麼善良又聰明，又這麼重視下一代教育，台灣這麼好的條件怎麼會過得這麼苦、這麼亂，關鍵在於政治出了問題，這個環節出了大問題，就如昨天通過反滲透法，每個台灣人民隨時脖子上都綁著炸彈，遙控器在執政黨手上，要誰引爆就引爆，真是太可怕了。

韓國瑜表示，台灣人民這麼優秀，過去4年來怎麼變成這樣，執政黨要思考清楚，到底是希望人民愛你才投你一票，還是怕你才投你一票。一個優秀的政黨、一群優秀的政治人物認真打拚，苦民所苦，讓人民感動，愛你把選票投給你，這才是正確的政治康莊大道，一個邪門歪道的政黨、政治人物，只要遇到不同的人查你水表，警察就上門，只要不支持你就在恐懼之下，怕只會產生距離，民進黨到現在都搞不清楚還在抹黑，讓人民害怕。

韓國瑜說，30年來大部分的台南鄉親這麼愛民進黨，期待民進黨帶給大家幸福快樂的日子，但是大台南鄉親覺醒吧，投了30年讓民進黨壯大，結果今天民進黨的權貴貪汙腐敗、吃香喝辣，離人民越來越遙遠，這不是我們要的，這不是聰明的台南人應該做的決定，「長期支持民進黨的好朋友要擦亮眼睛，民進黨已經變了」，民進黨已經不是過去清廉勤政愛鄉土的政黨，「我不相信邪惡會戰勝光明」，一定要選出優秀的領導人帶領國家。

韓國瑜指，從事政治活動很簡單，一點都不難，拿到選票為人民一心一意打拚，有「英雄、梟雄、狗熊」三條路可以走，人民選票給你選擇「英雄」的路，也就是「只有人民沒有自己」，「梟雄」是「只顧自己沒有人民」，「狗熊」的路是「忘記人民享受自己」，國民黨過去執政表現不好遠離人民，當然應該下台，但今天民進黨腐敗貪汙控制人民的恐懼超過國民黨，未來4年再這樣執政下去台灣的前途想了都害怕，大家必須覺醒讓墮落的民進黨下台，拜託大家再給國民黨機會。韓國瑜承諾，「我會帶頭走英雄的路，只有人民沒有自己，為中華民國打拚」。現場支持者聽完高喊「總統好，凍蒜！」

國民黨總統候選人韓國瑜今天上午到台南參加升旗典禮。記者鄭維真／攝影
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