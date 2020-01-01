韓國瑜元旦升旗好多「金句」 支持者激動喊凍蒜

國民黨總統候選人韓國瑜今天上午到台南參加元旦升旗典禮，韓國瑜在致詞時轟台灣政治出了問題，就像昨天通過反滲透法，每個台灣人民隨時脖子上都綁著炸彈，遙控器在執政黨手上，要誰引爆就引爆，真是太可怕了。

韓國瑜說，他很感慨，台灣人這麼善良又聰明，又這麼重視下一代教育，台灣這麼好的條件怎麼會過得這麼苦、這麼亂，關鍵在於政治出了問題，這個環節出了大問題，就如昨天通過反滲透法，每個台灣人民隨時脖子上都綁著炸彈，遙控器在執政黨手上，要誰引爆就引爆，真是太可怕了。

韓國瑜表示，台灣人民這麼優秀，過去4年來怎麼變成這樣，執政黨要思考清楚，到底是希望人民愛你才投你一票，還是怕你才投你一票。一個優秀的政黨、一群優秀的政治人物認真打拚，苦民所苦，讓人民感動，愛你把選票投給你，這才是正確的政治康莊大道，一個邪門歪道的政黨、政治人物，只要遇到不同的人查你水表，警察就上門，只要不支持你就在恐懼之下，怕只會產生距離，民進黨到現在都搞不清楚還在抹黑，讓人民害怕。

韓國瑜說，30年來大部分的台南鄉親這麼愛民進黨，期待民進黨帶給大家幸福快樂的日子，但是大台南鄉親覺醒吧，投了30年讓民進黨壯大，結果今天民進黨的權貴貪汙腐敗、吃香喝辣，離人民越來越遙遠，這不是我們要的，這不是聰明的台南人應該做的決定，「長期支持民進黨的好朋友要擦亮眼睛，民進黨已經變了」，民進黨已經不是過去清廉勤政愛鄉土的政黨，「我不相信邪惡會戰勝光明」，一定要選出優秀的領導人帶領國家。