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蔡英文新年談話 春江水暖鴨先知台灣經濟正向改變

2020-01-01 09:52聯合報 記者周佑政／台北即時報導

今天是2020年第一天，蔡英文總統上午發表新年談話。蔡總統說，春江水暖鴨先知，台灣經濟的正向改變，正為長期動能不足的經濟，帶來翻轉的契機。她強調，未來四年要努力，再創造一次經濟起飛的奇蹟，建立一個人民可以普遍受惠、普遍有感的「新經濟模式」。

蔡總統表示，對那些因為中國對台政策改變，而受到衝擊的產業。政府一定會給予支持跟協助，開發新市場、轉型再升級，讓他們擺脫依賴，不再受制於不確定的政治因素。

蔡總統在新年談話提及，基本工資調升、托育補助、長照扣除額、農機補助、研擬農民退休制度等過去三年多的執政成績及未來政見。蔡總統說，每一年，受到政府照顧的人都要更多，「這是我對自己的期許」，希望所有的國人都能受到最好的照顧。

蔡總統也表示，她要感謝行政院長蘇貞昌，過去一年，行政團隊在蘇的領導下，做出了有感的好成績。

蔡總統說，這一、兩年來，台灣面對國際經貿上的巨大變局，尤其是美中貿易戰的挑戰。但是，在全體台灣人民的共同努力之下，「我們挺過來了」。 去年，相對於周邊國家，台灣有不錯的經濟成績，經濟成長更回到四小龍的第一名，股市萬點已經成為常態。

她說，更重要的是，去年首度出現幾十年來，規模最龐大的台商回台投資。海外資金回流也蓄勢待發，外商看好台灣經濟前景，也大幅加碼投資台灣。「這證明了，經過多年的努力，我們成功扭轉了幾十年來，產業跟資金外移的處境」。

蔡總統說，「我們將落實兆元投資」，讓台灣成為「高階製造中心」、「高科技研發中心」、「綠能發展中心」、「區域資金調度及理財中心」，以及高科技和產業人才的培育重鎮。經濟轉型，產業創新，我們會盡最大的努力，讓台灣在全球經濟變局中能夠脫胎換骨。

對於較弱勢的傳統產業、農業及中小企業，蔡總統說，政府也會提供足夠的協助，以及各種保障措施，讓他們在轉型的過程當中，受到最少的衝擊，順利轉型升級。

蔡英文總統上午發表新年談話。記者周佑政／攝影
蔡英文總統上午發表新年談話。記者周佑政／攝影
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