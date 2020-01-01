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查水表時代全面來臨？反滲透法過關 以後把你當匪諜辦？

影／宋郭升旗齊批反滲透法 「新威權體制復辟」

2020-01-01 09:34聯合報 記者莊昭文 任忠泰 毛昱棋 張善寧 蔣宗裕／台北即時報導

2019年最後一天，立法院三讀通過反滲透法草案，親民黨總統候選人宋楚瑜和鴻海創辦人郭台銘元旦前往台北國父紀念館參加升旗典禮，宋楚瑜和郭台銘雙雙穿著白襯衫搭橘色領帶，格外引人注目。兩人高唱國歌和國旗歌，在升旗典禮結束後，宋楚瑜恭讀國父遺囑，並率領支持者向國父銅像行三鞠躬禮。

立法院在民進黨團席次優勢下，三讀通過反滲透法草案，宋楚瑜表達遺憾，同時質疑通過的法案沒有經過跨部會協調，也沒有任何配套的施行細則和主管單位，向民進黨和蔡英文總統提出強烈抗議。宋楚瑜說：「我們對於過去在那個威權時代的警備總部，如果現在再由民進黨立法院黨團和民進黨擔任新的戒嚴司令部，將來兩岸正常交流，讓人人自危，期期以為不可。」

宋楚瑜指出，該法衝擊兩百多萬台商，未來台商和家屬參與對岸活動，被迫自行表白沒有違反國家安全，甚至學術、文化交流和農民經貿來往，都可能牽連其中，完全違反人權。「幾十年來，我們共同奮鬥的自由民主制度，遭受到新威權體制、戒嚴體制的重新復辟。」

郭台銘表示，「這次選舉，國會席次不能讓一黨獨大，反滲透法三讀通過，就是權力的傲慢和權力的暴行。」郭台銘進一步指出，儘管目前還沒有施行細則，不過，未來無辜遭受不合理法令起訴的老百姓，辦公室將提供法律資源和費用，抗爭到底。

親民黨總統候選人宋楚瑜（右）和鴻海創辦人郭台銘（左）元旦前往台北國父紀念館參加升...
親民黨總統候選人宋楚瑜（右）和鴻海創辦人郭台銘（左）元旦前往台北國父紀念館參加升旗典禮。記者莊昭文 任忠泰 毛昱棋／攝影
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宋楚瑜民進黨郭台銘

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