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元旦升旗愛國心噴發！這面金氏紀錄國旗當年揚威世界

總統府前升旗典禮 柯文哲與蔡英文沒有互動

2020-01-01 08:06攝影中心 記者陳柏亨／即時報導

總統府前的元旦升旗典禮，今年以「攜手同心，台灣前進」為主題，邀請5名防疫英雄、15位棒球國手、40位扶輪社的交換學生一同領唱國歌，蔡英文總統、副總統陳建仁和台北市長柯文哲一起參加升旗典禮，不過雙方沒有互動。

總統府前的元旦升旗典禮。圖/台北市記者聯誼會提供
總統府前的元旦升旗典禮。圖/台北市記者聯誼會提供
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總統府前的元旦升旗典禮，今年以「攜手同心，台灣前進」為主題，邀請5名防疫英雄、1...
總統府前的元旦升旗典禮，今年以「攜手同心，台灣前進」為主題，邀請5名防疫英雄、15位棒球國手、40位扶輪社的交換學生一同領唱國歌，蔡英文總統（左）出席。圖/台北市記者聯誼會提供
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升旗結束蔡英文總統、副總統陳建仁和電香三太子撃掌慶賀。圖/台北市記者聯誼會提供
升旗結束蔡英文總統、副總統陳建仁和電香三太子撃掌慶賀。圖/台北市記者聯誼會提供
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總統府前的元旦升旗典禮，蔡英文總統（右三）、副總統陳建仁（左二）和台北市長柯文哲...
總統府前的元旦升旗典禮，蔡英文總統（右三）、副總統陳建仁（左二）和台北市長柯文哲（右一）一起參加升旗典禮，不過雙方沒有太多互動。圖/台北市記者聯誼會提供
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柯文哲蔡英文2020選舉總統府陳建仁

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