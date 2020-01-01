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「查水表」非單純案件 台大教授爆：這是有意識的恫嚇

2020-01-01 00:45聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

台灣大學政治學系教授蘇宏達指遭調查是否散布謠言，蘇宏達受訪時表示，如果連台大教授對於政府政策有憑有據的批評都被壓制，那台灣怎麼還有言論自由呢？他更說，這不是一個單純的案件，而是有意識針對不同意見的恫嚇和壓制。

蘇宏達在社群網站臉書（Facebook）發表「是誰，在封殺台灣人的言論自由？我被政府查水表的親身經歷」文章表示，去年他在臉書批評國立故宮博物院政策，被控違反社會秩序維護法，雖已過了社維法追溯期，調查局仍要求警察局約談。

法務部調查局昨天說，全案是李姓民眾今年10月於臉書社團轉貼「民進黨計畫2025消滅故宮」不實影片，故宮曾嚴正駁斥相關內容非事實。調查局溯源發現是蘇宏達於臉書製播影片，屬社維法案件，2日函送台北市政府警察局逕依權責處理；北市府警局南港分局說，全案依法令規定執法。

蘇宏達則表示，他因為發表對政府政策不同的意見和評論，一年以後受到警察的偵訊，實在令他覺得不可思議。很明顯的，警員其實很想以兩個月追訴期已過為理由結案，但是調查局和政府不同意。這讓他合理的懷疑，「這不是一個單純的案件，而是有意識針對不同意見的恫嚇和壓制。」

台灣大學政治學系教授蘇宏達指遭調查是否散布謠言，蘇宏達受訪時表示，如果連台大教授...
台灣大學政治學系教授蘇宏達指遭調查是否散布謠言，蘇宏達受訪時表示，如果連台大教授對於政府政策有憑有據的批評都被壓制，那台灣怎麼還有言論自由呢？他更說，這不是一個單純的案件，而是有意識針對不同意見的恫嚇和壓制。聯合報系資料照片
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蘇宏達警察故宮

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