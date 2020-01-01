無視24萬人連署 礦業法確定歸零

蔡政府多次宣示將推動修法的礦業法確定歸零，須等下一屆國會重新審查。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院本會期昨天最後一次院會仍未處理礦業法草案，蔡政府多次宣示將推動修法的礦業法確定歸零，須等下一屆國會重新審查。相較民進黨挾人數優勢卅四天即完成反滲透法立法，環團批評形同強烈對比，「民進黨想過什麼都不會不行」，但就是不想處理礦業法，難掩失望。

蔡政府跳票 霸王條款續命

礦業法長達十六年未大修，既有礦場展延不用經過環評，被駁回還可申請賠償土地租金或硬體設備等損失，土地使用權即使未與所有人取得共識仍可先行使用，被稱為「霸王條款」。環團二○一七年催生民間版礦業法修法草案，同年六月紀錄片「看見台灣」導演齊柏林發生墜機悲劇，逼出修法最高聲浪，至今超過廿四萬人連署支持。蔡總統出席齊柏林告別式也表示將修正礦業法。

不過，礦業法修法進度遲滯不前，民進黨數次對外宣稱草案版本太多，須等到凝聚共識以後才能通過，但草案三年多來已在立法院經濟委員會審查十一次、朝野協商四次。地球公民基金會去年十一月在蔡總統競選總部成立時懸掛「小英不修礦業法，國土就會敗光光」的布條，臉書隨即被民進黨支持者「灌爆」，甚至揚言停止捐款。

綠委管碧玲：謙卑的致歉、反省

時代力量與親民黨昨天在立法院會提出變更議程，希望將礦業法修正草案納入討論事項，但經表決後未通過。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，沒有經過立法院長主持朝野協商的，從來沒有案子排上院會討論事項，選舉到了，時力卻拿這個來變更討論事項，來操作民進黨反對礦業法，希望下一屆大家有理性討論的空間，好好審查礦業法。

黃國昌則反駁，柯建銘到底是按照議事規則第幾條，說出這樣荒謬的規則；且本屆國會就有案例，在立法院長沒有召集協商情況下，針對有爭議的法案進行處理，包括二○一七年五月的科學技術基本法等條文。

民進黨團幹事長管碧玲則表示，沒有完成承諾在這屆完成礦業法修法，連霸王條款都無法修正，讓人民期待落空，必須十分謙卑的致歉，也應該要反省。

環團：民進黨不想處理

對於礦業法回到原點，地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭昨表示，民進黨立委在立法院有人數優勢，且礦業法草案沒共識的條文並不多，這只代表民進黨根本不想處理。

「很嘔、很灰心」，環境法律人協會專員徐孟平說，蔡總統明明多次承諾修法，「現在說沒有共識都是騙人的」。台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅也直呼失望，但她說早有心理準備，民間團體不會放棄修正礦業法，仍希望未來的新國會可在現有基礎上討論。