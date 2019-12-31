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【即時短評】教授被查水表 蔡總統做這事也要關3天？

2019-12-31 22:21聯合報 記者林河名

就在立法院今天三讀通過「反滲透法」之際，傳出台大教授蘇宏達日前遭警方到家中「查水表」，原因是他去年11月在臉書批評故宮的政策。各人須為自己言論負責，但言論自由更是憲法保障的人民基本權利；近來愈來愈多的事例讓人疑慮，政府動輒以法律威嚇人民，莫非宣告戒嚴幽靈復活了？

蘇宏達的言論，有沒有觸法？除了必須根據事實作法律評價，也不能忽略憲法對言論自由的保障，否則，機械式地適用法律，人人隨時都有觸法的危險。

大法官早在第509號解釋就揭橥：「言論自由為人民之基本權利，憲法第11條有明文保障，國家應給予最大限度之維護，俾其實現自我、溝通意見、追求真理及監督各種政治或社會活動之功能得以發揮。」該解釋也確立，除了法定不罰的情況之外，縱使有「不能證明為真實」的部分，只要不具「真實惡意（actual malice）」，就屬言論自由保障範圍。

但自從政府強力打擊「假訊息」以來，許多未達刑法訴究程度的案例，都改以社會秩序維護法的「散佈謠言」論處，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。猶記前年有立委提案「假新聞，關3天」引發極大爭議，執政黨還急著滅火；如今有爭議的言論都以「謠言」視之，豈不是更巨大的白色恐怖

依蘇宏達的說法，他會發表「誰在消滅我們的故宮？」，有媒體報導作為依據。姑不論其評論或推斷是否誇大，但若連「合理推測」也要成罪或受罰，則蔡英文總統、執政官員及立委等，一再引用中國國家主席習近平的談話來預言兩岸可能出現的危機，在未獲得證明之前，若被檢舉「散佈謠言」、「恫嚇人民」，難道也要被依社維法「關3天」？

政府當然有必要消弭謠言，但不該拿社維法「雞毛當令箭」，變成「小刑法」。事實上，行政院定義的「假訊息」問責範圍也僅限於「出於惡意、製造假的、造成危害」，社維法卻對所謂「謠言」不分故意或過失均予處罰，不但超越「假訊息」的打擊範圍，更導致寒蟬效應，嚴重侵害人權。

民進黨口口聲聲「保障百分之百的言論自由」，但「官告民」案件數激增，「言論自由」已被重新定義，更別提「百分之百」了。

台大政治系教授蘇宏達在臉書批評故宮政策，遭警方查辦，他質疑政府「查水表」封殺言論...
台大政治系教授蘇宏達在臉書批評故宮政策，遭警方查辦，他質疑政府「查水表」封殺言論自由。圖／翻攝自蘇宏達臉書
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