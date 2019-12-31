國安局台北工作站履傳軍警酒後鬧事 邱國正怒撤換站長

國安局長邱國正。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影 分享 facebook

國安局掌管北部中樞偵防的北部工作站，因屢傳軍官酒後鬧事案件，治軍嚴各的國安局長邱國正怒將負責督導的鄭姓警職主任撤下一線要職，轉調訓練中心閒差。國安局今天證實此事，但強調因考量鄭姓站長承擔相關督導之責及其個人生涯退休規劃，派至國安局訓練中心服務。

國安局在全國北、中、南、東設有工作站，過去稱之為聯絡組，每組約有20至30名軍警職幹員，負責各項偵防情蒐任務，工作站長為少將編階軍警職人員。

國安局台北工作站今年3月一名警職官員，在歡送同事聚餐後，酒後搭車送同事回家，在林森北路與竹聯幫酒店圍事份子發生口角，當場遭到多名幫派份子當街圍毆，引發軒然大波，警官事後遭懲處，調回台北市警局服務。

國安局台北市工作站一名陳姓軍官，12月19日凌晨與友人深夜飲酒喧嘩，引來警方盤查並帶回偵訊，軍官仗酒意大鬧信義分局三張犁派出所，踹破派出所大門遭法辦交保，國安局為此派員向警方致歉。

台北工作站肇發兩次軍警酒後鬧事遭到社會新聞披露事件，在軍官踹破警署大門案發後，治軍嚴格的邱國正要求鄭姓主任提出檢討報告，但傳內容太過馬虎，局長不滿意，因此下令撤換站長。傳國安局準備將他調到訓練中心，但不為鄭姓站長所接受，決意打報告退休。

對此，國安局今天發出新聞稿表示，有關北部工作站鄭站長調整職務一事，因考量承擔相關督導之責及其個人生涯退休規劃，派至國安局訓練中心服務。

國安局表示，國安局一向嚴格內部管理，從嚴要求同仁生活言行，加強法紀教育，做好本務工作，確保任務遂行。

國安局說，對於陳姓同仁於12月18日晚間與友人餐敘致生毀損公物行為，目前警方已移送檢方交保候傳，國安局尊重後續司法程序，並已列入法紀教育，持續強化宣導作為。