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影／反擊大陸酸民留言 波特王：面對台灣有總統的事實

2019-12-31 20:25德國之聲 德國之聲

2019年最後一天，台灣以教授「撩妹」技巧成名的網紅波特王，在其Youtube頻道上發表新視頻，自稱是「全台灣最會敲碎玻璃的網紅」。他說，不久前因為自己同蔡英文一起拍攝的影片中使用了總統&這一稱呼，瞬間造成了對岸的牆內居民集體崩潰、集體心碎，原本和他合作的中國廠商也在第一時間說要和他解約。他還說自己在微博上的賬號被盜，密碼被改，盡管如此還是有很多中共的小粉紅在那裡（微博上）罵人，所以他特意做了這部影片回復罵他的大陸酸民。

波特王在影片中引述大陸網友的留言，「都這個時代了，還不知道台灣是中國不可分割的一部分就很可悲了」，他回應說：「都這個時代了，你還被關在牆內，沒辦法面對事實真相，我覺得更可悲」。波特王念的另一段大陸網民留言是「被全中國唾棄的感覺如何？被papi解約的感覺如何？要點臉就滾吧！回去和你家的總統互寵」，波特王回應說「對啊，我就是要臉啊！所以我一開始就沒跪下去」。

12月14日，波特王在Youtube上發表一部與台灣總統蔡英文合拍的影片，標題為天撩蔡英文總統！全世界第一個撩總統的Youtuber！這條視頻很快招致負責為波特王在中國內地業務的中國網絡公司的指責。波特王此前在中國的業務便由papitube推廣。papitube（徐州自由自在網絡科技有限公司）是一家中國MCN（Multi-Channel Network）機構。MCN機構的主要工作就是為網絡紅人們在視頻制作、市場運營和推廣、版權以及觀眾培養方面提供支持。推廣公司要求波特王立即刪除蔡英文的相關視頻，並指明問題在於台灣總統和台獨;除此之外，中方公司也直接要求解約。

波特王沒有遵從中方公司的要求。有報導說，這令波特王所在公司每個月至少損失新台幣100萬。

波特王在最新的這段視頻中說「我們本業是商人，我們跟世界各國做生意，本來就是理所當然的。但我們賺得合情合理，我們賺得有尊嚴，我們一開始就踩穩我們的底線，我們連簽約的時候都是簽中華民國，而不是簽中國台灣。所以那些舔共的朋友，不要跟我談什麼在商言商。你的在商言商只是叫我跟你一起跪在地上舔而已」。

波特王還在這段視頻裡呼籲台灣選民在2020年1月11日這一天參與大選投票。

截至發稿，這段影片已經被觀看超過58萬次，獲得1萬多評論留言。留言中不少人自稱牆內人表示，支持波特王。

波特王（右）與蔡總統合拍影片。 圖／取自波特王YouTube
波特王（右）與蔡總統合拍影片。 圖／取自波特王YouTube
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本文章由德國之聲授權提供】

波特王網紅台獨中華民國蔡英文

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