蔡總統：反滲透法是反滲透 不是反交流

反滲透法下午在立法院三讀通過，蔡英文總統透過臉書表示，反滲透法是反滲透，不是反交流。中國對台灣的滲透與威脅，是台灣社會共同的憂慮。防止中國的滲透，各個民主國家都在做。反滲透法的內涵很清楚，就是「一個條件，五種行為」、「只罰行為，不罰身分」。

蔡英文表示，防止中國的滲透，各個民主國家都在做，今天台灣終於跟上了這個腳步，立法院三讀通過「反滲透法」，完成相關民主防禦的法制化工作。

蔡英文指出，反滲透法的內涵很清楚，就是「一個條件，五種行為」：一個條件是指，接受境外敵對勢力的指示、委託或資助；五種行為是指，違法提供政治獻金、違法從事競選活動、違法進行遊說、破壞集會遊行、妨礙選舉。

蔡英文還說，反滲透法是反滲透，不是反交流。這部法律中所規範的違法事項，都是對民主機制有直接傷害的行為，兩岸正常交流原本就不會牽涉到這些行為。所以無論是經商求學、往來互動，以及言論自由，都不會受到反滲透法的影響。

蔡總統也提到，有些人用以訛傳訛、危言聳聽的做法，來扭曲反滲透法，這樣的行為應該要適可而止。她衷心相信每一位熱愛國家的國民，都不會接受中國的委託，從事危害國家利益和自己同胞的事情。