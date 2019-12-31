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國民黨：「反滲透法」是違憲、侵犯人權的綠色恐怖

2019-12-31 17:08聯合報 記者王寓中／台北即時報導

立法院趕在今天完成「反滲透法」三讀，國民黨立委戴上黑色口罩，在議場中央靜坐抗議。...
立法院趕在今天完成「反滲透法」三讀，國民黨立委戴上黑色口罩，在議場中央靜坐抗議。記者陳柏亨／攝影
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針對民進黨團在立法院以多數暴力、強硬表決通過「反滲透法」，中國國民黨今天發布新聞稿予以最嚴厲譴責。國民黨表示，民進黨版的「反滲透法」是違憲惡法，在各界對法案內容普遍有深切疑慮下，民進黨卻一意孤行，以多數暴力通過這部凸顯綠色恐怖的威權法律，民進黨讓中華民國的自由民主倒退。國民黨籲請全民一起反抗惡法，一起抵制惡法。

國民黨表示，必將窮盡一切手段，遏止民進黨以違憲濫權的惡法侵害人民自由。

國民黨指出，維護中華民國的國家安全是最重要的、也是全民共同奮鬥的目標，反對任何對中華民國的滲透，安全威脅的法律都是正確的；但民進黨版的反滲透法條文模糊不清，外界咸認該法容易陷人於罪，如此重大的法案，民進黨卻不容許理性溝通，送入立院後不經委員會審查，逕付二讀；蔡英文總統多次下令限時通過，赤裸裸展現民進黨毀憲亂政的作風。

國民黨指出，如今「反滲透法」在一天之內強渡關山，不但忽視立法程序正義，更是棄廣大台商、與對岸往來的台灣學子、人民權益於不顧，國民黨表示強烈反對並遺憾，對於該法通過後衍生的法律窒礙難行，以及對人民自由的負面衝擊，民進黨應負最大的責任。

國民黨嚴厲譴責，民進黨急於在本屆立法院會期末最後一天完成立法，全然是選舉考量，而不是真正為了國家安全。國民黨強調，反滲透法的通過，開啟了民進黨威權的大門，為綠營打擊異己提供了新工具，何況新民意即將產生，民進黨急於通過該法，完全是為選舉考量，展現了獨裁的本質。

國民黨呼籲全民以手中的選票抵抗惡法，明年一月下架蔡英文政府，才能夠撥亂反正，修正惡法，還給全民公平正義，才是真正的民主自由

民進黨國民黨反滲透法立法院台商

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