【重磅快評】台大教授被查水表 恰恰說明反滲透法的可怖

台大政治系教授蘇宏達一年前在《臉書》個人專頁上發短片質疑民進黨政府的故宮政策，結果竟然在一年後遭檢警聯手「查水表」。從蘇宏達揭露的檢警辦案過程以及所依據的法條，何止是侵害言論自由問題而已，更恰恰說明今日基於蔡英文總統意志強渡關山的「反滲透法」的可怖。

蘇宏達遭「查水表」，是因去年11月故宮院長陳其南提出「三階段完成故宫轉型的藍圖」，要將故宮展出的全部內容南移，並成立新的「東方書畫美術館」與「東方工藝美術館」，他因此在《臉書》個人專頁上發短片質疑，「在我看來那根本是民進黨要在2025年之前，完成消滅故宮的文化大革命」。

觀諸蘇宏達影片內容，他先是引述新聞，接著再稱「我合理懷疑」，接著才說明其看法與結論，怎麼看都是對於新聞事件的一則「個人評論」。檢警以「見樹不見林」的方式，只抓取其認定並非事實的片段作為判定違法與否依據，試問又與廣撒文字獄網何異？

依據蘇宏達所述，檢警是認為他違反社會秩序維護法第六三條第五項，「散佈謠言，足以影響公共之安寧者。」這問題就更大了。依據過往法院相關裁定，多認為可能引起一般民眾對於生命、財產恐慌的網路謠言才有裁罰之必要，至於涉及政治人物或政府之PO文多僅涉及外界之觀感而已。而今，質疑故宮搬遷文物以及是否有更名問題，竟然能夠影響公共安寧！檢警難道不該給個說法？

近來類似蘇宏達的事例不知凡幾，許多綠營人士概以「造謠」稱之，並認為造謠罰錢或關三天天經地義，何況還有法院作最後把關。殊不知問題就在於此，既然今日代表行政權的檢警能以最寬廣的文意去解釋何謂「謠言」、「影響公共安寧」，難保明日不會以同樣的無限上綱法律邏輯，去解釋涉及反滲透法中的「指示」、「委託」等詞句；並且，就算有法院把關，卻試問：你願意隨時被檢警找上門「查水表」或時時跑法院？更何況，反滲透法最重可處無期徒刑，又豈是頂多罰錢或關三天那麼簡單？