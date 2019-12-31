蔡總統臉書宣傳明年上路四大新制

蔡英文總統。聯合報系資料照／記者魯永明攝影 分享 facebook

蔡英文總統稍早透過臉書，宣傳明天，也是明年一月一日將要上路的新制，包括，再度調升基本工資、無縫接軌托育補助、增訂長照特別扣除額、提升花東交通安全等。除了感謝ㄑ行政團隊做出有感的好成績，也期許在民進黨執政下，每一年受到政府照顧的人可以越來越多，希望大家都有感受到政府的用心與貼心。

蔡英文說，明天就是2020元旦，今天的天氣很冷，很感謝這一年有大家的相伴，我們靠在一起就不冷。

蔡英文表示，明年有很多新的福利政策開始上路：一、再度調升基本工資，民進黨政府四度調漲基本工資，2020年由23100元調至23800元，時薪由150元調至158元。其次，在無縫接軌托育補助部分，2到3歲的小朋友沒有進入幼兒園，由保母或托嬰中心照顧，每月可以繼續領6,000元補助到3歲。

蔡英文還說，在增訂長照特別扣除額的部分，符合衛福部公告「須長期照顧之身心失能者」，每人每年可以定額扣除12萬元。此外，在提升花東交通安全部分，「蘇花改」1月6日全線通車，讓花東的朋友有一條安心回家的路。

蔡總統指出，她要特別感謝行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁，在過去一年，領導行政團隊做出了有感的好成績，她期許在民進黨執政之下，每一年受到政府照顧的人可以越來越多，也希望大家都有感受到政府的用心與貼心。

蔡英文表示，明年我們繼續一起努力。她也要跟大家說，1月11日，一定要記得一個拉一個，繼續支持蔡英文、支持民進黨。先祝大家新年快樂！Happy New Year。