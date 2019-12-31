駁遭影片抹黑 屏東議長周典論嗆「怎麼和蘇家班比錢」

民進黨中央「反賄小組」昨天在總統蔡英文與屏南立委候選人蘇震清萬丹鄉聯合後援會，開「全民抓鬼反賄選」記者會，並播放屏東議長周典論談話影片，反賄小組執行長連立堅表示，在屏東2選區已掌握情資、名冊，交由徵信業者鎖定。周典論今早開記者會反擊，還原談話內容「花多少都不要緊，只要沒違法的」，指控影片經過對手剪輯，刪去「只要沒違法的」進行抹黑，周表示影片流出至今已忍半年，選舉不用選到這樣。

蘇陣營對此回應，周典論今早指控並非事實，因為這些影片的來源都是引用新聞，並沒有變造的問題。

周典論表示，國民黨屏東縣黨部今年5月31日舉辦喬遷茶會，當時縣黨部主委廖婉汝憂心沒錢、沒人，年底選戰如何打？中央黨部副祕書長杜建德也說，民進黨執政以來，以鬥垮國民黨為目標，希望黨員生氣不如爭氣。他為鼓勵黨員，強調2020國民黨要團結，總統、立委不管提名誰，大家都要全力支持，當時周佳琪正在參加初選，所以就以選舉要有霸氣，強調勝選的決心，說「花多少都不要緊，只要沒違法的」。

周典論也回擊，蘇震清造勢動員遊覽車、架舞台、請歌星、發便當，花了上千萬元，蘇投資股票都是上億元，真的是「好野人」。周激動的說，屏東縣民都很清楚要他怎麼能和「蘇家班」比錢，請檢調公平、公正蒐證，民進黨應該請「抓鬼大隊」一統徵信去蒐證，自己人有沒有發走路工，再看看他做的看板、布條鋪天蓋地，滿街都是他的布條，請問蘇家到底花多少？

蘇陣營對此回應，競選經費是政治獻金及小額捐款，一切都是合理運用，誰才是屏東的豪門大戶，周家還有多少弊案沒有說清楚，從上周拋出這些問題至今，鄉親都還在等答案。