韓國瑜批評媒體 賴清德：會負面醱酵

國民黨總統候選人韓國瑜近日批評媒體的選戰策略，引來正反不同看法，民進黨副總統人賴清德說，韓國瑜的策略會會發酵，不過是負面的發酵，對他一定會是負面的影響。賴清德強調，台灣人民是善良的，支持不同候選人，但希望打高格調的選舉想法一致，選舉期間暴走，恣意批評媒體或對手，都不會得到國人的支持。

賴清德今天到彰化陪同民進黨四名立委候選人掃街拜票，首站與第二選區候選人黃秀芳等人到彰化市田中鎮萬興宮參拜，隨後接受媒體採訪，面對媒體所做民調均領先對手的看法，賴清德表示，不管是民調領先多少，只要選票還沒有開出來，都要繼續加油，在最後的這一段時間，民進黨1月2日包括他和總統候選人蔡英文以及全台民進黨候選人、黨公職都會在選區路口串連拜票。

賴清德說，未來的10天，民進黨還將舉辦20場的大型造勢活動，換句話說，民進黨對於總統和立委選舉不敢放鬆，很小心且戒慎恐懼的打這場選戰，守護台灣的主權，打這場選仗。

另有媒體詢問韓國瑜在總統選舉辯論會時，批評媒體的看法，賴清德說，台灣人民是善良的，也許在立場上不同，但都希望總統選舉是場高格調的選戰，如果在選舉時爆走或是肆意批評，都不會得到國人的支持。