蔡英文桃園籲支持鄭寶清連任 挺「鐵三角」建設大桃園

「我為什麼一直來(桃園)，就是要讓鄭寶清當選」，蔡英文總統今天陪同桃園市第四選區立委鄭寶清，前往桃園蓮華寺參香，蔡英文強調，她和桃園市長鄭文燦、立委鄭寶清3人加起來，就是桃園大進步的保證。

蔡英文近中午到蓮華寺，現場也湧入超過千名支持者，蔡英文進場時與民眾握手、揮手致意。

稍後致詞待，蔡英文指出不但她需要鄭寶清連任進立法院，鄭文燦也需要鄭寶清「讓桃園有鐵三角」，讓鐵三角繼續建設黃金大桃園。

蔡英文總統稱讚鄭寶清是為地方建設鍥而不捨的優秀立委，凡是桃園有建設需要他爭取，他絕對是立即找各部會討論，遇到瓶頸就再找行政院長，甚至會打電話給總統，就是要為桃園民眾謀福利。

蔡英文也細數執政至今所有關鍵的改革，包含桃園重大交通建設、加薪減稅、生育補助、長照發展，都是政府一步一步做到。蔡英文呼籲一定要讓民進黨立委在國會過半，如果沒有國會過半，重大改革與轉型不可能做到，而國會過半，最關鍵的一席就是鄭寶清！

鄭寶清表示，桃園的交通建設都是因為有蔡英文總統大力支持，有鄭文燦市長細心推動，以及他在中央強力協助，才會持續往前走。像綠線捷運已動工，中正北路上高速公路交流道，也已協助爭取到蘆興南路拓寬的經費；還有大興西路上國道二號南桃園的交流道，他都會持續在中央繼續努力。

蓮華寺董事長康全發今天和總幹事江衍灝、董監事贈蔡英文總統觀音像，祝福蔡英文總統福氣圓滿、高票連任，持續護國保台。而鄭寶清現場也發放鼠來寶錢母福袋，現場湧入超過千名支持者熱情索取，蔡英文總統離開蓮華寺前再和民眾握手，一路握到上車又下車向熱情支持者揮手致意。