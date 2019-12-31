影／相信蔡英文有媽祖精神 慈護宮副董：不可自己好就好

蔡英文總統走訪新北市金包里慈護宮，慈護宮副董事長鄭振興代表廟方出面接待時說，相信蔡總統有媽祖的精神，「要做一個總統，不可自己好就好，別人管他去死」。蔡總統站在鄭的身旁，邊聽邊點頭。

蔡總統昨天展開北海岸輔選行程，先前往淡水、三芝區與民進黨立委候選人呂孫綾走訪多家廟宇，接著到金、萬地區輔選，拉抬新北市立委第12選區民進黨候選人賴品妤選情。

鄭振興說，慈護宮董事長游忠義因事先已排行程，昨天無法出面接待小英總統，要向她致歉。游有交代，既然大家來拜媽祖，眾生平等，預祝小英總統可以順利高票當選。

鄭說，敬拜媽祖，他祈求風調雨順，國泰民安，世界可以和平，眾生福慧增長。「相信她有咱媽祖的精神，要做一個總統，不可自己好就好，別人管他去死」，一定要別人重要，自己沒有關係，要利益他人，若利益自己，煩惱一大堆。

鄭說完話後，蔡總統接過麥克風，先交給賴品妤先對鄉親請託拜票，才接著致詞，過程中還與現場民眾，有一段「利益他人」的對話。

蔡總統說，「票投給蔡英文，絕對是正確的，我們一定繼續改革，我們一定讓台灣的經濟發展好」，還細數要照顧老人家，照顧小朋友。