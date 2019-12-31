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願作精衛填海小笨鳥挺核能 王明鉅：我們挺的是下一代

2019-12-31 09:32聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

從反核到挺核的台大醫院前副院長王明鉅，為以核養綠，核四重啟寫了數十萬字，還去拉公投連署，日前中華民國核能學會年度大會，頒給他一個特殊貢獻獎，他卻自爆，在情感上他一點也不愛核能，他只是愛台灣，愛地球，最近他收到一封簡訊，讓他感動的熱淚盈眶，他說，「我知道我們挺的，從來不是政治，我們挺的是下一代。」

王明鉅在臉書貼文指出，他接到一位完全不認識的醫師的簡訊，他保留了他的名字，保留了他服務的醫院名稱，保留了他的專業科別，因為他與他的家人都有些害怕。

「您好，王院長。我是〇〇醫院的一位醫師。我佩服您的勇氣。我在臉書只要一發文，馬上會有同行前來留言。有的純粹是意見，大部分是網軍式的留言。我覺得我沒辦法從臉書改變什麼，家人也會擔心我被同行扣帽子。

我第一次覺得知識分子被政治蒙住雙眼是多麼恐怖與令人厭惡的事。謝謝您的仗義與挺身而出。這種局面，或許是以卵擊石，或許是精衛填海。但是他真心地感謝您出來當那第一顆雞蛋與那第一隻傻傻的小笨鳥。

我知道我們挺的，從來不是政治，我們挺的是下一代。

我希望能夠用合理的電價，不要放棄任何一個能源，盡量減少空汙，我們這一代幫下一代處理空汙和省錢。讓我們的下一代有健康的身體和足夠的錢可以決定放棄核電，就像我相信下一代一定比我們更有智慧，可以決定台灣的未來。」

王明鉅說，他實在太感性了，他收到他的簡訊時，不爭氣的眼淚又充滿了眼眶。

他認為這位醫生說的對，知識分子被政治蒙住雙眼是多麼恐怖與令人厭惡的事。「我們挺的從來不是政治，我們挺的是下一代。」他不知道被挺的下一代，稀不稀罕這些傻傻的笨鳥們。但他願繼續作精衛填海的那隻小小的笨鳥，「因為我們真的愛你們」。

王明鉅最近他收到一封簡訊，讓他感動的熱淚盈眶，他說，「我知道我們挺的，從來不是政...
王明鉅最近他收到一封簡訊，讓他感動的熱淚盈眶，他說，「我知道我們挺的，從來不是政治，我們挺的是下一代。」圖／本報系資料照
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王明鉅核能醫師

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