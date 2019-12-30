影／陳建仁副總統帛琉返台強調「台帛關係緊密友好」

陳建仁副總統伉儷代表蔡英文總統前往帛琉訪問，展開3天2夜「帛誼專案」行程，參加台帛建交20周年各項慶祝活動，結束行程後30日深夜10時30分搭乘中華航空公司班機返抵桃園機場。陳建仁副總統在桃機國賓門發表談話強調：「台帛關係緊密友好。」

陳建仁副總統表示，這是他首度前往帛琉訪問，訪問期間見到兩國關係的緊密與友好。他表示，台灣與帛琉同為南島民族，共享南島文化的語言，也同樣具備南島人樂天、熱情的性格。這次到訪，不僅受到帛琉政要、傳統領袖熱情接待，帛琉人民的溫暖與好客更令他難忘。

陳建仁副總統說，這次台灣方面邀請由寶來國中及六龜高中校友所組成的尼布恩合唱團，前往帛琉擔任建交20周年活動表演嘉賓，用南島音樂串起兩國友誼，反應熱烈。他相信，兩國人民將繼續共譜更多個20周年。

其次，他見證了台灣協助帛琉發展的成果，他代表政府視察我國技術團及台帛禽畜計畫的具體成果。我國農技團為了因應帛琉人飲食習慣所產生的營養失衡問題，今年開始推動為期4年的「園藝推廣計畫」，透過蔬果推廣輔導、種苗生產、堆肥製作推廣、營養宣導、家庭園圃及校園農場推廣，改善帛琉人民的健康狀況。

陳建仁副總統指出，台帛禽畜計畫提供帛琉消費者更優質的肉品選擇，輔導養豬戶，讓他們能有更好的生計，確確實實為當地居民創造雙贏局面。

這2個計畫，有效協助帛琉政府達到「營養均衡」及「糧食安全」2大目標，使當地人民實際受惠。他認為，這就是蔡總統上任後，推動「踏實外交」又一個成功的具體例證。

陳建仁副總統表示，台帛邦誼已經穩定邁入第20個年頭，回顧20年的旅程，除了感念帛琉對我國真切的情誼，也要感謝曾經為兩國關係付出心力的所有外交人員、技術團員及旅外國人，有了各位的辛勞付出，才有今日的非凡成果。

他深知台灣外交處境十分艱辛，但幾次出訪，都讓他看見我們為友邦及國際社會所付出的貢獻，讓他深受感動。他相信，「踏實外交」將使我國得到更多真誠的朋友，也希望國人能繼續支持我們的外交工作。