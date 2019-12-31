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雲林蒜農北上抗議 促調高關稅

2019-12-31 00:25聯合報 記者吳姿賢蔡維斌／連線報導

雲林農民昨北上抗議，指農委會背信，未調升大蒜關稅，打壓本國蒜農。 記者黃義書／攝...
雲林農民昨北上抗議，指農委會背信，未調升大蒜關稅，打壓本國蒜農。 記者黃義書／攝影
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農委會八月研議將進口大蒜關稅從廿七元調升到卅六元，但至今毫無下文。雲林縣國民黨立委候選人張嘉郡昨帶上百名雲林農民北上立法院抗議，指農委會「欺騙農民」，大蒜進口量逐年增長衝擊蒜農生計，恐成「花生之亂」翻版。

農委會主委陳吉仲說，大蒜產銷沒問題，是特定政治人物炒作議題。國產大蒜尚未採收，選前炒作大蒜議題恐對明年大蒜價格有不當影響，至於調高進口關稅還在研議，事涉各部會權責，無法提出具體時間表。

雲林縣元長鄉農會理事長陳榮華說，蒜種、肥料成本增加，每甲地蒜頭成本高達五、六十萬元，但進口蒜頭價格每公斤僅七十元，比國內蒜頭批發價每公斤九十二元低很多，若未調高關稅將是不公平競爭。

陳榮華還說，蔡英文總統、農委會主委陳吉仲都是屏東人，屏東盛產紅豆，而紅豆的配額外關稅明年就要從廿二元調高到廿九元，應比照照顧雲林蒜農。

根據農委會統計，大蒜進口量二○一五年以前每年約三千至七千公噸，二○一六年起暴增為兩萬公噸，隔年更逼近三萬公噸。今年截至十一月也已進口兩萬六千公噸，主要進口國為埃及、西班牙、阿根廷。

農委會說，大蒜進口量成長是市場機制，由於氣候暖化導致國內大蒜減產，進口需求才會增加。

近年大蒜國產量一度下跌，二○一五年維持四、五萬公噸，隨後兩年暴跌至三萬五千公噸，去年回穩至五萬公噸。

2020選舉農委會陳吉仲張嘉郡蔡英文國民黨

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