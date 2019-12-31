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卡神翻版？韓競辦：尹立搶高市19標案 百發百中

2019-12-31 00:24聯合報 記者蔡佩芳蔡容喬／連線報導

台北市議員張斯綱（左）、李明賢（右）昨指罷韓遊行發起人尹立，過去專標高市文化局標...
台北市議員張斯綱（左）、李明賢（右）昨指罷韓遊行發起人尹立，過去專標高市文化局標案。 記者潘俊宏／攝影
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韓競辦昨日舉行「北卡神南尹立 神標一出手標案都到手」記者會，指台北有「卡神」楊蕙如，憑著與綠營關係良好，獲得政府標案賺近億元，北市政風處調查還處處碰壁；高雄也有尹立，專標高市文化局標案，出手十九次，命中率百分百，金額超過兩千四百萬。

韓競辦指Wecare高雄發起人尹立專標高雄市文化局標案，命中率百分之百，且幾乎都是限制性招標，為其量身打造。尹立發動罷韓，「光復高雄，保衛台灣」應該改成「光復高雄，保衛標案，尹立CARE」。

張善政批：大概上面有乾媽在罩你

國民黨副總統候選人張善政昨下午接受網路專訪也批評尹立得標率百分之百，「大概上面有乾媽在罩你」。張善政研判，民進黨很可能加速所有標案，如果明年政黨輪替，要趕在五二○之前發包。張善政表示，只要韓國瑜當選一定回溯清查所有標案，該彈劾、該究責都要做。

台北市議員李明賢、張斯綱指出，尹立在二○○八年至二○一七年間，擔任中華民國設計師協會理事長、榮譽理事長甚至出任文化局長後，投標文化局十九案，全數得標。除了其中十七案為限制性招標；有十八個標案同額競標，唯一有競爭對手的標案，對手也在中途被勸退。高市府是不是有門神護航？

「得標都在陳菊嫡系史哲任內」

高雄市議員陳麗娜表示，尹立參與文化局標案，都在史哲擔任文化局長期間，史哲是陳菊嫡系，早在陳菊擔任勞委會主委已跟隨左右，歷任新聞處長、文化局長、副市長，一路飛黃騰達，尹立更是史哲一手拉拔。十七個標案只是一般勞務採購，卻以限制性招標圖利尹立，市府資源成為新潮流壯大自己的金庫。此案已送監院，期望監察院盡速調查。

韓競辦質疑，尹立批判韓國瑜看似為高雄人發聲，都是在替民進黨當側翼、助攻，目的就是希望民進黨能夠繼續執政，趕走韓國瑜，自己才能發大財，Wecare高雄應該改成We care money。

尹立：我不當理事長很久了

對韓競辦指控，史哲一直未回覆，無法得知他回應；尹立強調，設計師協會是非營利專業公協會，不是他個人公司，說他拿標案是顛倒是非，且自己不當理事長很久了。高雄市文化局則說，調閱相關採購資料，都依採購法規定辦理並無違法。

尹立也說，從氣爆公共藝術到大港開唱，國民黨一路抹黑，「這次又用一樣手法，請你們到法院去跟法官講清楚！」「整個罷免案我會戰到最後一刻！」

文化局韓國瑜民進黨張善政楊蕙如2020選舉尹立陳菊李明賢公共藝術

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