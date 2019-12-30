山原立委全國激戰4人進領先群 學者：決戰境外

2020大選山地原住民立委11搶3，選區橫跨全國堪比「選總統」，屏東占全國山原人口1/4為指標票倉。中山大學社會學教授台邦・撒沙勒透過臉書釋出選情分析，直言目前高金素梅、孔文吉、章正輝以及伍麗華4人處於領先群，後面兩個更是勢均力敵。他以往年投票率分析，「誰能拿到屏東以外的1.3萬票，就能勝選！」但在其他候選人搶攻之下，領先群的候選人，應該無人能在屏東拿超過1萬票，台邦直言最後10天的選戰主軸已經不是「決戰屏東」而是「決戰境外」。

民進黨山原立委候選人伍麗華今晚在屏東市舉辦座談會，與都會原住民暢談參選理念，並說以原民台政見會表現，成功撕掉敵營貼上的標籤，而縣長潘孟安到場細數伍政績進行加持，霧台鄉長杜正吉以在地立委重要性，呼籲「屏東留一席」，春日鄉長柯自強也號召族人誇縣市向親友拉票，以地域性為主的「屏東隊」為作戰核心，進行最後衝刺。

國民黨山原立委候選人章正輝，近期主攻時事議題，透過臉書批「反滲透法」違反程序正義，並引述台邦.撒沙勒的排灣族政治史文章，細數46年來華愛、林天生、華加志、曾華德、簡東明等立委，強調現行原民政策，無一不是排灣族的政治先進們所做的貢獻，主打族群牌，另有國民黨地方黨部透過部落系統強化，要將選票最大化。

不過，台邦・撒沙勒直言「族群感情」和「地域意識」已經無法有效動員選民，只要原住民立委的選區不變，候選人們都必須認真思考「決戰境外」的意義。

台邦・撒沙勒在臉書分析，伍麗華是屏東出身，又有縣府資源，得票能否高過潘孟安2018年原鄉共13267得票數，還得看投票率以及過去半年的耕耘。反觀章正輝，受限於非屏東人的身份，章正輝若能成功接下簡東明的人脈與資源，加上傳統藍軍勢力加持，在屏東應該也有7到8千票的實力。

台邦認為章正輝是本次台東唯一的候選人，有地緣優勢，若無意外，票數上看5千票，以台東、屏東、高雄往年得票數總和分析，無論章正輝還是伍麗華在南台灣及台東最多只能拿到1萬5千票，離當選門檻至少還有8000票的差距，因此必須還要往外縣市開拓，才能跨過門檻，贏得勝選。

台邦・撒沙勒也提及不代表邁入六連任的高金及四連任的孔文吉就可高枕無憂，過去半年來在章、伍高張力的對決態勢下，高金素梅及孔文吉陷入了「被模糊化」的尷尬窘境，這個現象對選情是非常不利的。