新黨：農民轉發高金素梅記者會影片 却被檢方傳喚

新黨舉行記者會，農民王先生（右二）說自己因為轉發立委高金素梅的記者會影片，就被以涉嫌「擾亂農業金融信用」被檢方傳喚。圖／新黨提供 分享 facebook 新黨今天舉行記者會，表示南部有農民在網路上轉傳立委高金素梅記者會上發言的影片，結果吃上官司，同案被告還有近70位農民。新黨抨擊，反滲透法還沒過關，蔡政府已等不及要箝制言論自由，不分區立委提名人邱毅表示，蔡英文日前在政見會上公然說不辦總統候選人宋楚瑜，代表完全把法律當工具，蔡的「巫婆棒」指到誰就辦誰。

新黨也宣稱，明天一早就會到立法院，對於民進黨強行通過反滲透法表達抗議。

高金素梅的記者會是去年4月在親民黨團辦公室，與黨團總召李鴻鈞一起舉行。高金素梅質疑：農業金庫董事長吳明敏響應新南向政策，準備申請國際金融業務分行（簡稱OBU），目前全國農業金庫總存款有將近7000億，其中有5000億資金可作為新男向的ODA（政府開發援助）計畫，但詳細作法與評估標準都是零，資金來源與預算監督也令人質疑，最後可能全部無法回收。高金素梅批評，農業金庫資金來自農漁會的存款，為何不優先用在照顧農民身上？

在台南種植牛樟芝的農民王先生表示，自己想擴大投資，但一直貸不到款，後來看到高金記者會的影片，批評政府把農業金庫的資金拿去新南向，不幫助農民。自己於是在臉書上轉發這則影片，結果收到傳票，明年1月6號要出庭。刑警告訴他，同案還有60、70人也涉入，並表示對於高金的質疑，政府都已經解釋過了，「我是小老百姓，哪知道什麼？心裡很恐慌，為什麼PO小小的文章，就有這麼大的問題？」

也是新黨不分區提名人的律師陳麗玲表示，收到陳先生陳情，看到他的傳票嚇一跳，因為是違反農業金融法38條，散布流言或以詐術妨害農業金融信用，可判5年以下徒刑，併科1000萬罰金，這是很重的罪。如果因為在網上轉傳一則公開影片，就涉及這麼嚴重的罪，簡直是用大炮打小鳥，就是綠色恐怖。

邱毅說，包括郵政儲金及農業金庫資金都是不能隨意動用，立委對此質疑，農民在臉書轉傳，這違了什麼法？完全是恫嚇，讓台灣變一言堂，為反滲透法製造氛圍。更代表將來反滲透法通過後，政府「想辦就能辦」，蔡公然說不會辦到宋，而林飛帆說要辦邱毅，要辦不辦都蔡政府說了算，隨她巫婆棒指，反滲透法的重點在於訴訟過程，讓對方在過程中被毀掉，「可怕的是過程不是結果，過程就是血滴子」，結果有沒有罪，是另個問題。