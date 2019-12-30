韓競辦質疑尹立投標有特權？高市文化局：均符合採購法

韓國瑜競辦與國民黨議員質疑Wecare發起人尹立在擔任中華民國設計師協會理事長、榮譽理事長及高市文化局長期間，該協會共標了高雄市文化局19個案子，且有17案是限制性招標，質疑時任文化局長的史哲有量身訂做、特權護航之嫌。

對此史哲一直未接聽電話，無法得知其回應；尹立強調，設計師協會是非營利專業公協會，不是他個人公司，說他拿標案是顛倒是非，且自己不當理事長很久了。高雄市文化局則說，調閱2008年至2017年相關採購資料，都是依採購法相關規定辦理，並無違法。

文化局解釋，依採購法規定，新台幣100萬元以下標案未達公告金額，以適當理由簽報機關首長核准者，得採限制性招標；另有3件採購案超過百萬元，其中2010年高雄市「文化創意產業發展」行銷輔導計畫勞務採購案有2家廠商投標，設計師協會經公開評選優勝，得標金490萬元。

文化局說，依採購法第22條第1項第9款，因是委託專業、技術、資訊或社會福利服務，得採限制性招標，2011年同一案的擴充標案，就以未經公開評選的限制性招標，由該協會再取得本項標案，得標金額475萬元。。