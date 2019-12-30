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韓競辦質疑尹立投標有特權？高市文化局：均符合採購法

2019-12-30 16:55聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

韓國瑜競辦與國民黨議員質疑Wecare發起人尹立在擔任中華民國設計師協會理事長、榮譽理事長及高市文化局長期間，該協會共標了高雄市文化局19個案子，且有17案是限制性招標，質疑時任文化局長的史哲有量身訂做、特權護航之嫌。

對此史哲一直未接聽電話，無法得知其回應；尹立強調，設計師協會是非營利專業公協會，不是他個人公司，說他拿標案是顛倒是非，且自己不當理事長很久了。高雄市文化局則說，調閱2008年至2017年相關採購資料，都是依採購法相關規定辦理，並無違法。

文化局解釋，依採購法規定，新台幣100萬元以下標案未達公告金額，以適當理由簽報機關首長核准者，得採限制性招標；另有3件採購案超過百萬元，其中2010年高雄市「文化創意產業發展」行銷輔導計畫勞務採購案有2家廠商投標，設計師協會經公開評選優勝，得標金490萬元。

文化局說，依採購法第22條第1項第9款，因是委託專業、技術、資訊或社會福利服務，得採限制性招標，2011年同一案的擴充標案，就以未經公開評選的限制性招標，由該協會再取得本項標案，得標金額475萬元。。

至於2009年「2009高雄設計節系列活動國際設計倉展」標購案，是由高雄市文化基金會辦理，因該展是由國外策展公司授權，台灣代理就是設計師協會，依採購法第22條第1項第2款（屬專屬權利、獨家製造或供應、藝術品、秘密諮詢，無其他合適替代標的者），經機關首長同意，可採限制性招標不經公開評選，400萬元經費來源則為文化局補助款。

韓國瑜競辦質疑尹立拿到高雄市文化局19個標案，有17案屬限制性招標，有特權護航之...
韓國瑜競辦質疑尹立拿到高雄市文化局19個標案，有17案屬限制性招標，有特權護航之嫌，但文化局強調均符合採購法規定。圖／截自尹立臉書。
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文化局高雄市

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