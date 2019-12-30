吃毒無罪？民進黨告韓國瑜妻舅 李明哲：曲解、遺憾

李明哲對民進黨斷章取義，刻意抹黑，感到遺憾。記者李京昇／攝影 分享 facebook 韓國瑜妻舅李明哲及候選人謝淑亞在造勢場合，公開指民進黨政府將通過「吸毒無罪」，四處造謠吃毒無罪，涉散播不實謠言，誤導青少年認為吃毒無罪，嚴重影響校園和社會，也詆譭民進黨名譽，民進黨雲林縣黨部今天到雲林地檢署按鈴控告兩人違反社會秩序法與誹謗罪。

謝淑亞競總回應要民進黨不要亂栽贓，請把謝淑亞記者會發言看清楚，他們是強調校園毒品零容忍，並無提及「吃毒無罪」四字，請不要亂抹黑，若有不實指控將不排除提告。

民進黨雲林縣黨部執行長林廉貴說，雲林縣副縣長謝淑亞及縣議員李明哲，身為公職人員，應深知毒品對社會的危害與相關刑責，況且新修訂的《毒品危害防制條例》，將原持有3、4級毒品20公克要接受刑法追訴，新法修訂加嚴至持有5公克以上就追訴。

林廉貴說，新法追訴門檻，明明比舊法更嚴格，但韓國瑜的妻舅也是雲林縣議員李明哲卻在造勢場合上，公開說「民進黨將修法讓吃毒品無罪，大家應予唾棄...」等言論，不僅造成社會動盪不安，也嚴重影響青少年心理，誤導以為「吃毒無罪」，也讓法務部多年的反毒破攻，法務部也已鄭重澄清，絕無「吃毒無罪」之事。

林廉貴並說，在造勢場合之外，雲林縣副縣長也是立委候選人謝淑亞隨後又開記者會，再度提到「5公克以下毒品可以在校園賣」等荒謬言論，意圖鼓勵校園販毒，李明哲和謝淑亞的公開言論，非但嚴重影響社會，涉及違反社會秩序維護法，散佈謠言足以影響公共之安寧者，且以不實言論詆譭民進黨，已涉及誹，因而今天控告兩人誹謗和違反社維法。

林廉貴說，長久以來，政府及民間投注龐大心力反毒並輔導援救誤入歧途的孩子，卻被李、謝一句話全部抹煞，枉費謝淑亞還擔任過老師還發表不實言論誤導。李、謝兩人以不實言論，誤導社會與校園，讓尚無法律判斷能力的青少年，以為吃毒無罪，民進黨雲林縣黨部正式告發兩人不當言論已涉及侮辱公署罪，並請法務部徹查。