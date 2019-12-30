立法院本屆最後院會明登場 黃國昌要求列入礦業法

立委黃國昌。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影 分享 facebook 明天是本屆立法院最後一天會期，預計召開院會通過「反滲透法」等案，今天立法院長蘇嘉全召集朝野協商。討論明天議程時，時代力量立委黃國昌預告會提案將「礦業法」列入討論事項第四案，但也尊重表決結果，隨後民進黨團總召柯建銘批評是「選舉操作」，但黃國昌也反問，蔡總統也說要處理，難道也是選舉操作？兩人互不相讓。不過最後蘇嘉全同意讓時代力量提案增列討論事項。

黃國昌對柯建銘說，「礦業法」沒共識僅16條，「我們真的想過，你講成選舉操作，這樣就太不客氣，你講話要公平一點，多少公民團體期待？蔡總統也說要過，也是選舉操作嗎？給我們機會排入議程，我要提這個案子都被剝奪？」

柯建銘則說，明天只有四個案子，「反滲透法」每一個黨團版本都可以表決，都可以發言，本來大家都講好，就不要再去排隊（提案）。

黃國昌則說，他今天不是要求議事規則中黨團沒有的權利，院會開始前，要不要提案增列討論事項，本來就是黨團權利，他只是看希望能不能努力再多處理，這樣而已。

柯建銘回應，礦業法共107條怎麼表決？明天有可能通過嗎？當然是選舉操作。

黃國昌說，心知肚明礦業法不是那麼多條文都沒共識，有爭執的部分就拿個版本出來表決，他再次抗議柯建銘說時代力量是要選舉操作，「我們是今天才要排的嗎？這個會期第一次院會開始，我們每個禮拜都提，每個禮拜都被封殺，這會期哪一次表決不是這樣子？今天那麼多公民團體期待這件事情，答應人家就要盡量努力去做。」