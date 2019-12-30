楊蕙如申請政府補助爭議 藍營議員質疑不具資格

「卡神」楊蕙如涉嫌指示網軍網路帶風向，疑造成駐大阪辦事處前處長蘇啟誠自殺，遭台北地檢署起訴，且楊也曾向政府取得運動賽事補助，掀起討論。台北市議員應曉薇、王鴻薇今天舉記者會，指WTA（國際女子網球協會）授權香港APG顧問公司賽事權利，楊的易始公司又跟APG買5年台灣賽事權利，質疑易始公司未取得直接授權，不具備跟政府申請補助資格。

應曉薇、王鴻薇今天舉行記者會，出示寶悍運動平台公司和中華民國網球協會聲明書，指WTA自2016年授權APG賽事權利，易始再跟APG買5年台灣賽事權利，之後委託寶悍招商、溝通。

應曉薇也爆出，APG擁有陸資背景，批評楊蕙如一手伸進中國大陸要比賽，一手帶領年輕人互相霸凌抹紅，呼籲站出來當污點證人，也欠年輕人跟外交官家屬一個道歉。

王鴻薇指出，簡而言之就是層層轉包，APG等於「二房東」，但北市府相關規定，若要取得政府補助，不是要跟國際總會取得授權嗎？至於楊蕙如到底有沒有取得直接授權，至今沒任何證據。