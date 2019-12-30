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韓國瑜台中大造勢飆髒話？韓競辦：他沒有這樣說

2019-12-30 13:31聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜在總統辯論會評歷任總統，陳水扁貪、馬英九軟、蔡英文空。韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋上午緩頰是指馬英九宅心仁厚。王淺秋也否認韓國瑜台中大造勢標粗口，「現場收音也許聽起來像，但他本人沒有這樣說。」

韓國瑜昨晚在大台中勝選造勢晚會致詞，批評民進黨貪汙、腐敗，只顧自己的派系分贓，韓國瑜批評越講越上火，還停下來脫西裝、捲袖子，「本來身體還好，講到民進黨貪汙腐敗全身都熱起來了，哇，林北（台語的老子）真的生氣了。」語末還疑似聽到一句，「幹！」王淺秋上午受訪時予以否認，表示韓國瑜沒有那樣說。

而總統辯論中，韓國瑜說馬英九「軟」，馬英九辦公室在辯論會後立即回應，並不清楚韓國瑜為何如此發言，馬前總統任內所推動對內對外的政策，不論是兩岸、外交、國安或經濟、能源等，國民黨的總統候選人也都繼承，可見國政的方向與路線大家是有共識的。還說，馬英九持續全國走透透，為國民黨提名的總統與立委候選人輔選，「每天行程都很硬，一點也不軟。」

王淺秋受訪時表示，第一時間已經立即與馬英九辦公室溝通澄清，希望不要造成誤會。韓國瑜不是惡意要批評馬英九，評論馬英九什麼都好，施政也很清廉，就是比較心軟或者說宅心仁厚，他只是在做論述比較，不是刻意要批評，也希望馬英九理解不要見怪。

王淺秋提到，韓國瑜也已經透過臉書表達澄清，也特別幫馬總統做很多的不平之鳴，蔡英文在政見發表會遇到問題都推給別人，最喜歡推的對象就是前一個政權，大的、小的，有弊案都推給馬英九，經濟有延續性政績就當成自己的政績，韓國瑜也是幫馬總統不平之鳴，只是口語上形容上是否讓馬英九覺得不舒服或有誤會，也和幕僚澄清，希望不要造成誤會。

國民黨總統候選人韓國瑜29日晚出席台中的造勢晚會。報系資料照片
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韓國瑜馬英九王淺秋

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