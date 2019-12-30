反滲透朝野再攻防 國民黨團提登記 民進黨團再加重罰則

立法院朝野黨團協商今天第二度針對《反滲透法》草案激烈攻防。國民黨團今天提修正動議，將登記制納入《反滲透法》草案；民進黨團則再提5條修正動議加重罰則，國民黨團總召曾銘宗批評，若民進黨團協商反滲透法只是為過場，國民黨不陪玩，民進黨團總召柯建銘則表示，絕非過場，並同意將第一條，「維護國家主權」修改為「維護中華民國主權」。

《反滲透法》草案上周五朝野首度協商，協商三個多小時，僅協商到第二條，今天朝野再度攻防，國民黨團提出新增第2條之1，將登記制納入《反滲透法》草案，遭民進黨團總召柯建銘質疑，國民黨團的邏輯很奇怪，與時代力量版本都是引狼入室、掛羊頭賣夠肉，不可行。時代力量黨團總召黃國昌則反嗆，柯建銘不要誣指登記後會變合法，胡說八道什麼掛羊頭賣夠肉，要柯建銘不要「犯了馬英九的錯誤」。

另外，民進黨團也再提修正動議，提出五條文修正案，包括加重第3、4條併科罰金金額，第4條原提案併科罰金為一百萬以下，修正動議改為不涉國安的五十萬以上百萬以下，涉及國安的處徒刑或五百萬元以下罰鍰；第六條修正為受滲透來源指示、委託或資助，犯刑法第149條、153條或集會遊行法第31條之罪者，原一年以上七年以上、拘役或五百萬以下罰金，改為加重其刑二分之一。

曾銘宗批評，民進黨團的反滲透法草案越訂越嚴格，已讓社會大眾心生恐懼，尤其根據草案，是否觸法將授權檢察官決定，若檢察官起訴後判無罪，但過程中，小老百姓接到起訴書恐晚上已睡不著覺，批評民進黨不要為了政治操作，也不要對不起中華民國國民。

另外，親民黨團總召李鴻鈞也提到，反滲透法草案應明訂主管機關及衝擊評估，否則立法通過後，自由心證的衝擊將相當大。李也問，台商搭乘中共的加班機回來投票，算不算變成接受贊助？演藝人員到大陸表演、接受電視台資金，算不算被滲透？李說，民眾若被隨便幾張照片檢舉，儘管最後無罪，但纏訟也身心俱疲，反滲透法恐成寒蟬效應。

今天上午的朝野協商，朝野討論仍無共識，對於國民黨團所提新增第二條之一納入登記制，立法院長蘇嘉全裁示，第二條之一是否該納入登記已討論兩個小時，該不該登記就由各黨團再思考，第二條之一先保留。