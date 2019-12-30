影/指頻遭抹黑抹紅 沈智慧批民進黨「雙標黨」

立委台中市第5選區，國民黨立委候選人沈智慧今召開記者會，抨擊對手惡意抹黑，民進黨人士到大陸叫「交流」，沈智慧到大陸幫台灣人處理急難狀況就叫「中共同路人」，民進黨根本是「雙標黨」；而民進黨立委候選人莊競程則表示，身為政治人物應該為自己的所作過的行為負責。

尋求連任的立委沈智慧今天開乾淨選舉護台灣記者會，她說，綠營近期頻頻惡意抹黑，沈智慧反駁說，過去民進黨執政兩岸關係緊張，她常接受陳情，到大陸幫忙台灣人處理危急狀況「這是幫台灣人，不是幫大陸人」更何況，過去民進黨重量級人士也常和陸方接洽，選舉到了，綠營去大陸叫交流，沈智慧去就叫中國同路人，根本是惡意抹黑、混淆視聽、雙重標準。

沈智慧說，她堅持正面選舉，打一場乾淨的選戰，台灣才會贏、民主才能贏。沈智慧不抹黑別人，但對手一直抹黑她是「親中立委」、「支持一國兩制」律師團已對惡意傳播假訊息者蒐證提告。沈智慧呼籲「乾淨選舉救台灣」，不看、不聽、不信、不傳抹黑假訊息。沈智慧說，「如果網軍不清除，讓骯髒選舉得逞，就會傷害台灣民主」。

民進黨立委候選人莊競程指出，沈智慧的表現都是她過去自己所做出來的行為，並非外界的抹黑，每位政治人物，都要為自己過去以及現在所做的行為負責。

莊競程說，沈智慧從今年初補選當選，她在立法院包括國安五法都投下反對票；連署中國陸配免費享用台灣健保資源的法案；共機繞台卻譴責國防部不要挑釁。都是她自己做出來的行為，並非是貼標籤，也沒有抹黑。

莊競程競選總部指出，公民監督國會聯盟在今年11月26日公布立法院第8會期所屬委員會各立委發言情形，結果顯示國民黨沈智慧發言影片僅一則，在所有立法委員中排名倒數第二名，也是台中市8位立委中排名最後。