韓國瑜造勢喊「恁北生氣了」 陳柏惟：他在教學

國民黨總統候選人韓國瑜昨在台中舉辦造勢晚會，喊出2300萬「台胞」，並脫口「恁北真正生氣了」。立法院副院長蔡其昌今天表示，韓市長的言論上長期以來比較傾向中國，對於中國欺負台灣，想要併吞中華民國的舉動，從不譴責駁斥，所以他的口誤就會讓人家覺得「他是不是從內心就在想這個事情」。台中市第二選區立委候選人陳柏惟則批評韓國瑜是沒有良心的候選人，請大家不要支持他。

蔡其昌表示，我們都選舉過，偶爾也會口誤，但為何別人口誤不會成為焦點，只有韓市長會呢？因為韓市長長期以來包括進到中聯辦，包括過去的言行舉止，都讓人覺得韓市長的言論上都是比較傾向中國，對於中國欺負台灣，想要併吞中華民國的舉動，他從來不譴責，不加以駁斥，所以他的口誤就會讓人家覺得「他是不是從內心就在想這個事情」。

蔡其昌說，台灣是一個民主國家，在政見台上喊很多次中華民國都很簡單的，可是國人比較期待的是作為一個國家的重要領導人，能進入中聯辦時喊中華民國恐怕意義比較大。所以大家在檢視韓市長的演講上或許是口誤，但為何他的口誤會變成新聞？重點在於他平常的表現，大家並不認為他是保衛台灣、捍衛中華民國，這才是問題的關鍵所在。

韓國瑜昨出席造勢晚會爆粗口，講到民進黨貪汙腐敗，脫口「恁北真正生氣了」。對此，陳柏惟說，韓市長是在教學，因為他認為有理性的選民已經無法接受他了，所以他在教學，教那些有機會幫他拉票的鋼鐵韓粉們。我們看到民主產生了笑話，但民主產生笑話，不代表我們對民主失去信心，所以我們要在明年1月11日用選票捍衛民主，讓民主不要產生下一個笑話。