永豐金員工控：揭弊後遭監控迫害 疑秋後算帳

永豐金2016年爆發詐貸案、2017年又捲入三寶超貸，儘管前董事長何壽川已被判刑，不過今天再度有揭弊者李小姐指控，永豐金疑秋後算帳，不僅將她與其他同事隔離，監聽電腦電話，讓她被困白色恐佈，甚至永豐金告她違反背信罪，李批評，「國家機器也被財團利用？打擊揭弊者？」

永豐銀前總經理張晉源遭永豐金指控背信案，張指是因舉發詐貸案遭報復。另外，曾揭發永豐詐貸案的前資深副總經理王幗英也在2017年被解職，現為時代力量不分區立委被提名人，時代力量立委黃國昌今天再度陪同另名揭弊者李小姐，舉行「吹哨者保護未立法、揭弊者持續遭迫害」記者會，黃國昌批評，吹哨者保護法草案本會期來不及立法，但不肖財團卻不知反省檢討，竟還用各種方式對吹哨者追殺。

李小姐說，正因公司懷疑她揭發參與頂新詐財、及三寶超貸案，她早已被列入黑名單，永豐金在沒有確實證據下，將她羅織罪名，令她質疑，前董事長何壽川已被起訴12年，是否還再掌控董事會？讓小職員朝不保夕？尤其永豐金對外號稱有揭弊者保護者機制，對內卻持續獵殺揭弊者，並進行司法迫害，金管會沒有對揭弊者保護，卻也任由財團繼續霸凌折磨？很多人說她應該閉嘴裝傻，否則乖乖離開，但如果她逃走了，只會有更多員工受到這樣的傷案，大眾的存款不能這樣被掏空。